Настенные часы с птицами, которые станут украшением любого интерьера: фото
Источник:Haoshi
Декор – это неотъемлемая составляющая каждого дома. Часы, например, давно перестали выполнять исключительно практическую функцию и стали акцентным элементом многих помещений.
Часы, о которых мы поговорим сегодня, – это дизайнерское произведение, напоминающее больше настенную скульптуру, чем привычное устройство для измерения времени. Дизайнеры говорят, что их коллекция вдохновлённая привычками перелетных птиц, которые перемещаются с востока на запад, с севера на юг... И так год за годом.
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Земля – это ваш дом, где птицы смогут помочь вам ориентироваться во времени. V-образная форма напоминает стаю птиц, а минималистичные часы круглой формы олицетворяют цикличность жизни.
Минималистичные часы / Фото Haoshi
Часы для дома / Фото Haoshi
Часы выпускаются вместе со специальной инструкцией. Чтобы правильно разместить птиц на стене, стоит ознакомиться с перечнем всех элементов и обозначений. Птицы клеятся к стене с помощью липкой ленты, чтобы не повредить окрашенную стену неточно наклеенными фигурами, дизайнеры советуют заранее нанести на поверхность условные обозначения, которые минимизируют ошибку.
Инструкция к часам / Фото Haoshi
Как выглядит часы в интерьере
Главное преимущество дизайна часов – их универсальность. Птицы будут идеально смотреться и на гладких поверхностях и на цветных стенах.
Минималистичные часы / Фото Haoshi
Минималистичные часы / Фото Haoshi
Минималистичные часы / Фото Haoshi
Минималистичные часы / Фото Haoshi
Минималистичные часы / Фото Haoshi
Минималистичные часы / Фото Haoshi