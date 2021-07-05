Часы, о которых мы поговорим сегодня, – это дизайнерское произведение, напоминающее больше настенную скульптуру, чем привычное устройство для измерения времени. Дизайнеры говорят, что их коллекция вдохновлённая привычками перелетных птиц, которые перемещаются с востока на запад, с севера на юг... И так год за годом.

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Земля – это ваш дом, где птицы смогут помочь вам ориентироваться во времени. V-образная форма напоминает стаю птиц, а минималистичные часы круглой формы олицетворяют цикличность жизни.



Минималистичные часы / Фото Haoshi



Часы для дома / Фото Haoshi

Часы выпускаются вместе со специальной инструкцией. Чтобы правильно разместить птиц на стене, стоит ознакомиться с перечнем всех элементов и обозначений. Птицы клеятся к стене с помощью липкой ленты, чтобы не повредить окрашенную стену неточно наклеенными фигурами, дизайнеры советуют заранее нанести на поверхность условные обозначения, которые минимизируют ошибку.



Инструкция к часам / Фото Haoshi

Как выглядит часы в интерьере

Главное преимущество дизайна часов – их универсальность. Птицы будут идеально смотреться и на гладких поверхностях и на цветных стенах.



Минималистичные часы / Фото Haoshi





Минималистичные часы / Фото Haoshi



Минималистичные часы / Фото Haoshi



Минималистичные часы / Фото Haoshi



Минималистичные часы / Фото Haoshi



Минималистичные часы / Фото Haoshi