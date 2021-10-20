Наслаждение природой: неприхотливое помещение минималиста для жизни в любом уголке мира

Каждый из нас хотя бы раз задумывался о том, чтобы устроить себе период перезагрузки и пожить, наслаждаясь красотой природы. Помочь воплотить планы в жизнь поможет простой и уютный домик.

Архитектурная мастерская Madeiguincho создала дом, который подойдет к местности в любой части мира. Небольшая деревянная конструкция обеспечит комфортным жильем для уединения от мира.

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Комфорт при малой площади / Фото Contemporist

Конструкция дома очень проста: основной деревянный каркас, деревянное покрытие и термически обработанное дерево для наружных стен. Колеса обеспечивают мобильность дома, что делает его идеальным решением для путешествий.

Уют в любимых уголках природы / Фото Contemporist

Крыша спроектирована таким образом, что позволяет собирать дождевую воду в резервуар емкостью 650 литров. Солнечные панели обеспечивают дом светом.

Здесь есть две спальные зоны, которые могут вместить 4 взрослых человека. Также в доме есть кухня, рабочая зона и ванная комната.

Заряд вдохновения / Фото Contemporist

Невысокая стоимость, мобильность, комфорт и функциональность дома сделали его идеальным решением для тех, кто работает удаленно и намерен глубже исследовать наш невероятный мир.