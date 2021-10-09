Наслаждение книгой или чашкой чая: как превратить подоконник в уютную зону

Панорамные окна завоевывают все большую популярность на рынке недвижимости. Это позволяет обустроить на месте подоконника уютную зону для отдыха.

Вазоны и декор – далеко не единственные опции для подоконника. Здесь можно сделать для себя зону, которая подарит наслаждение видами и позволит удобно отдохнуть.

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Дополнение классики / Фото Dezeen

Широкий подоконник дает много дополнительных опций при планировании интерьера. Он может стать как дополнением пространства, так и отдельной зоной.

Сказка для отдыха / Фото Dezeen

Панорамные окна – это не только возможность впустить в помещение больше солнечного света, но и наслаждение пейзажами. Обустройство зоны подоконника позволит проводить у окна больше времени и в полном комфорте.

Зона для вдохновения и отдыха / Фото Dezeen