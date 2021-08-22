Наслаждение тропиками: на Бали построили отель, в котором хочется остаться навсегда
Источник:Archdaily
Остров Бали давно стал желанным местом отдыха для тысяч туристов. Это позволило гостиничному бизнесу разрастаться и экспериментировать.
Студия ANTI – Architecture представила отель Zenubud Bali, который будет иметь площадь 1200 квадратных метров. Это комплекс вилл, которые окружают тропические леса и река.
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Каскадный участок осложнял проект, но вместе с тем добавил ему неповторимый характер. Перепады местности классно сыграли доступности пейзажей.
Тропический релакс / Фото Archdaily
На участке уже существовали три старые виллы, которые дизайнеры и архитекторы сумели отреставрировать. Также на участке уместилось и несколько новых зданий.
В окружении тропиков / Фото Archdaily
Комплекс разделен на несколько фрагментов, которые соединены дорожкой. Это позволяет обеспечить приватность и покой каждого, кто решит провести отдых в одной из очаровательных вилл.
Наслаждение видами / Фото Archdaily
Каждая вилла может предложить гостям не только высокий уровень комфорта, но и невероятные панорамы и атмосферу, которую вряд ли кто-то захочет покидать.
Трапеза среди сказки / Фото Archdaily