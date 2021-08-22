Студия ANTI – Architecture представила отель Zenubud Bali, который будет иметь площадь 1200 квадратных метров. Это комплекс вилл, которые окружают тропические леса и река.

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Каскадный участок осложнял проект, но вместе с тем добавил ему неповторимый характер. Перепады местности классно сыграли доступности пейзажей.

Тропический релакс / Фото Archdaily

На участке уже существовали три старые виллы, которые дизайнеры и архитекторы сумели отреставрировать. Также на участке уместилось и несколько новых зданий.

В окружении тропиков​ / Фото Archdaily

Комплекс разделен на несколько фрагментов, которые соединены дорожкой. Это позволяет обеспечить приватность и покой каждого, кто решит провести отдых в одной из очаровательных вилл.

Наслаждение видами / Фото Archdaily

Каждая вилла может предложить гостям не только высокий уровень комфорта, но и невероятные панорамы и атмосферу, которую вряд ли кто-то захочет покидать.

Трапеза среди сказки​ / Фото Archdaily