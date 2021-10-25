Проект Tiny House является творением студии Baukooperative. Этот уютный и милый домик воплотить вблизи австрийской столицы – Вены.

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Общая площадь дома составляет лишь 71 квадратный метр. Фасад создан таким образом, чтобы легко интегрироваться в окружающую среду.

Дом стал частью местности / Фото Archdaily

Главная "изюминка" – большое количество панорамных окон. Потребность в свете тут ни при чем, главная цель – обеспечить максимальный обзор на фантастические пейзажи.

Непревзойденный вид из окна / Фото Archdaily

В интерьере главными акцентами стали хобби владельцев – книги и флористика. Также архитекторы продумали террасы, из которых невероятные объятия природы становятся еще ближе.

Сказка в Венском лесу / Фото Archdaily