Наедине с природой: концепция экоотеля под Киевом с видом на Днепр – фото
Концепцию экоотеля под Киевом разработала студия SHOVK. Благодаря расположению зданий на разных уровнях и достаточном расстоянии между ними отель вливается в естественной ландшафт и дополняет его.
Источник:24 Канал
В проекте архитекторам удалось превратить небольшой участок на берегу Днепра под Ржищевом (менее ста километров от Киева) на место для побега от городской суеты. С каждого дома открывается потрясающий вид на Днепр. Сооружения разработаны пропорционально и компактно, а с высоты птичьего полета они напоминают грибочки на берегу реки.
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Проект экоотеля под Киевом / Фото behance
Небольшая каюта разделена на две части, поэтому дом внешне не выглядит массивным, но при этом остается просторным внутри. Благодаря такой форме из гостиной и спальни открывается прекрасный вид на Днепр через панорамные окна.
Вид из экоотеля окна / Фото behance
Благодаря высоким потолкам в сочетании с отделкой из светлого дерева дом выглядит просторным, теплым и уютным. А солнечные лучи, проникающие через панорамные окна, скользят по сломанных поверхностях стен и потолка, создавая композицию света и тени.
Проект экоотеля под Киевом / Фото behance
Зона отдыха с камином / Фото behance
В отеле возможные два сценария: светлый и темный, что вам больше по душе – выбирайте сами. Темный интерьер вдохновляет остаться с природой наедине и окунуться в размышления, а светлый – добавляет уюта и пространства вокруг.
Темное покрытие помогает нам сосредоточиться на важном. Интерьер будто растворяется в пространстве, оставляя нас наедине с природой,
– отмечают дизайнеры студии.
Темный сценарий интерьера / Фото behance
Вид из спальни / Фото behance
Панорамные окна с террасой / Фото behance
Форма малой кабины – это прямоугольная призма со слегка искаженными пропорциями и скошенными краями, поскольку геометрически правильные формы воспринимаются рукотворными. В природе нет идеальных геометрических фигур, поэтому архитекторы создали максимально гармоничную форму, которая дополняет местный ландшафт.
Экстерьер экоотеля под Киевом / Фото behance
Натуральные материалы и простые формы мебели дают возможность почувствовать чистоту и естественность пространства, это помогает восстановить силы и "перезагрузиться".
Проект спальни / Фото behance
Проект спальни / Фото behance
Из окна, расположенного над кроватью, можно наблюдать за ночным небом, а днем наслаждаться естественным освещением.
Окно над спальным местом / Фото behance
Окно над спальным местом / Фото behance
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В таком отеле хочется выключить все гаджеты и насладиться единством с природой.
Проект экоотеля под Киевом / Фото behance
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