Концепцию экоотеля под Киевом разработала студия SHOVK. Благодаря расположению зданий на разных уровнях и достаточном расстоянии между ними отель вливается в естественной ландшафт и дополняет его.

В проекте архитекторам удалось превратить небольшой участок на берегу Днепра под Ржищевом (менее ста километров от Киева) на место для побега от городской суеты. С каждого дома открывается потрясающий вид на Днепр. Сооружения разработаны пропорционально и компактно, а с высоты птичьего полета они напоминают грибочки на берегу реки.

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Проект экоотеля под Киевом / Фото behance

Небольшая каюта разделена на две части, поэтому дом внешне не выглядит массивным, но при этом остается просторным внутри. Благодаря такой форме из гостиной и спальни открывается прекрасный вид на Днепр через панорамные окна .

Вид из экоотеля окна / Фото behance

Благодаря высоким потолкам в сочетании с отделкой из светлого дерева дом выглядит просторным, теплым и уютным . А солнечные лучи, проникающие через панорамные окна, скользят по сломанных поверхностях стен и потолка, создавая композицию света и тени .

Проект экоотеля под Киевом / Фото behance Зона отдыха с камином / Фото behance В отеле возможные два сценария: светлый и темный, что вам больше по душе – выбирайте сами. Темный интерьер вдохновляет остаться с природой наедине и окунуться в размышления, а светлый – добавляет уюта и пространства вокруг.

Темное покрытие помогает нам сосредоточиться на важном. Интерьер будто растворяется в пространстве, оставляя нас наедине с природой,

– отмечают дизайнеры студии.

Темный сценарий интерьера / Фото behance

Вид из спальни / Фото behance

Панорамные окна с террасой / Фото behance

Форма малой кабины – это прямоугольная призма со слегка искаженными пропорциями и скошенными краями, поскольку геометрически правильные формы воспринимаются рукотворными . В природе нет идеальных геометрических фигур , поэтому архитекторы создали максимально гармоничную форму , которая дополняет местный ландшафт.

Экстерьер экоотеля под Киевом / Фото behance

Натуральные материалы и простые формы мебели дают возможность почувствовать чистоту и естественность пространства, это помогает восстановить силы и "перезагрузиться".

Проект спальни / Фото behance

Проект спальни / Фото behance

Из окна, расположенного над кроватью, можно наблюдать за ночным небом , а днем наслаждаться естественным освещением.

Окно над спальным местом / Фото behance

Окно над спальным местом / Фото behance

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В таком отеле хочется выключить все гаджеты и насладиться единством с природой .