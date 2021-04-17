Проект "TECLA" получил название в честь воображаемого города, описанного писателем Итало Кальвино в своем произведении. Также название объединяет "технологию" и "глину" – это строительный материал (смесь почвы, находящийся на месте строительства, воды, рисовой шелухи и связующего вещества, которая занимает лишь 5% от всего состава). 3D-печать на глине гарантирует, что жилье можно построить в любой точке мира , используя местные ресурсы. Особенно в сельской местности, где непросто найти строительные материалы.

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Дом имеет форму лука. Атмосфера единства с природой создается с помощью самой архитектуры дома и материала изготовления.

Экстерьер дома ночью / Фото designboom.com

Дерево внутри дома дополняет интерьер / Фото designboom.com

Такое строительство сократит промышленные отходы и будет стимулировать рост национальной и местной экономики, тем самым улучшая благосостояние сообществ. Кроме того, TECLA может стать основой для совершенно новых автономных экогородов.

Было бы поистине необычно формировать будущее, превращая этот древний материал с помощью технологий, которые мы имеем сегодня. Эстетика этого дома – результат технических и материальных усилий; это был не только эстетический подход, это честная форма, искренняя форма, — рассказывает Марио Кучинелли

Овальные формы создают своеобразную "бесконечность" здания / Фото designboom.com

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Интерьер, напоминает украинскую мазанку / Фото designboom.com