Над пропастью: идеальное место для отдыха на канадском горном курорте

2 августа 2021 , 20:40
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Источник:

Dezeen

Известная британская студия Горта Скотта спроектировала грубый бетонный дом в Уистлере. Главной особенностью этого дома является минималистичный стиль и расположение над скалистой пропастью.

Канадский горный курорт славится своими сказочными древними пейзажами. Среди одного из них спроектировали семейный дом. Со скалистого обрыва открывается вид озеро Альта.

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Семейный дом возведен из бетона и имеет несколько ступенчатых уровней. Такой проект создан специально для горной местности.

Дом расположен над скалистым выступом​ / Фото  Dezeen

Спальни расположены вокруг гребня скалы и наполнены светом. С широких окон открывается вид на озеро, а несколько террас позволяют семье проводить много времени на свежем воздухе.

Скала стала ключевым фактором в планировании и дизайне здания / Фото Dezeen

Для того, чтобы сооружение максимально влилось в естественный ландшафт, его возвели из бетонна и добавили деревянную облицовку.
Из комнат и террас открывается вид на озеро Альта / Фото Dezeen
 
В доме есть четыре этажа, большая терраса и бассейн. Сооружение имеет панорамные окна и множество террас. Внутри дом сосредоточен вокруг просторной гостиной, столовой и кухни. На нижнем уровне есть зоны отдыха, такие как кинотеатр, тренажерный зал и винный погреб.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська