Канадский горный курорт славится своими сказочными древними пейзажами. Среди одного из них спроектировали семейный дом. Со скалистого обрыва открывается вид озеро Альта.
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Семейный дом возведен из бетона и имеет несколько ступенчатых уровней. Такой проект создан специально для горной местности.
Дом расположен над скалистым выступом / Фото Dezeen
Спальни расположены вокруг гребня скалы и наполнены светом. С широких окон открывается вид на озеро, а несколько террас позволяют семье проводить много времени на свежем воздухе.
Скала стала ключевым фактором в планировании и дизайне здания / Фото Dezeen