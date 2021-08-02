Канадский горный курорт славится своими сказочными древними пейзажами. Среди одного из них спроектировали семейный дом. Со скалистого обрыва открывается вид озеро Альта.

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Семейный дом возведен из бетона и имеет несколько ступенчатых уровней. Такой проект создан специально для горной местности.

Дом расположен над скалистым выступом​ / Фото Dezeen

Спальни расположены вокруг гребня скалы и наполнены светом. С широких окон открывается вид на озеро, а несколько террас позволяют семье проводить много времени на свежем воздухе.

Скала стала ключевым фактором в планировании и дизайне здания / Фото Dezeen

Для того, чтобы сооружение максимально влилось в естественный ландшафт, его возвели из бетонна и добавили деревянную облицовку.