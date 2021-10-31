Муки выбора: стоит ли использовать велюр в интерьере

Велюр – особая ткань, которая является настоящим хитом в оформлении интерьеров. Ее царский вид и мягкая текстура помогают пространству выглядеть эстетично и одновременно роскошно.

Однако, этот материал кардинально отличается от других, поэтому надо обдумать, стоит ли выбирать эту ткань для дизайна собственного дома и какие особенности она за собой скрывает.

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Велюровая ткань впервые появилась в Индии, а в Европу она попала только в 12 веке. Мягкий, сверкающий и изготовленный из дорогих волокон, он быстро стал символом роскоши и элегантности.

Королевский материал / Фото homebook

Этот материал из группы плюшевых тканей имеет нежное ворсовое покрытие. По сравнению с бархатом он достаточно тонкий и гибкий, но менее блестящий.

Шелковистая ткань / Фото homebook

Велюр как материал имеет очень характерные черты, которые делают его очень узнаваемым – это мягкость, гладкость и блеск. Также этот материал плавно изменяет оттенок при прикосновении.

Прекрасный материал для обивки / Фото homebook

В этом сезоне все популярнее становятся стулья и диваны с велюровой обивкой. Нежные силуэты этой мебели идеально гармонируют с мягкой тканью обивки, что делает ее отличным выбором для столовой или гостиной, вдохновленной гламуром или авангардным стилем.

Когда-то велюровая мебель считалась элементом роскоши / Фото homebook

Велюр не требователен к чистке и уходу. Это прочные и стойкие к пятнам ткани, легко поддерживаемые в чистоте. Все, что вам нужно сделать это регулярно протирать материал влажной мягкой тканью и пропылесосить ее от частиц и пыли.

Велюровая мебель идеально вписывается в любой стиль / Фото homebook