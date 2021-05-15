Бутик-мотель Tantra Boutique Motel в городе Кито (Эквадор) разработан Estudio Felipe Escudero. Проект поражает своей неординарностью и аморфностью форм.

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Концепция интерьера создает несколько вселенных в одном пространстве. Материалы белого цвета и непрямое освещение добавляют эффект космического корабля

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Кровать расположена на многоуровневом подиуме / Фото felipeescudero.com

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Кресло в форме ладони добавляет еще большей космичности интерьера / Фото felipeescudero.com

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Повторяющиеся формы подиума для кровати и конструкции на потолке / Фото felipeescudero.com

Цветовая гамма интерьера выполнена в сине-белых цветах. Подсветка всех декоративных элементов создает космическую атмосферу.

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Все технические узлы скрыты. Это создает иллюзию нереальности / Фото felipeescudero.com

Закругленные формы создают ощущение бесконечности.

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Ванная расположена сразу у зоны спальни / Фото felipeescudero.com

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Колонна посередине номера футуристической формы / Фото felipeescudero.com

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Невероятная атмосфера! / Фото felipeescudero.com