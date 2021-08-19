Как мог выглядеть Белый дом: уникальные проекты архитекторов, которые остались вне истории

Белый дом в Вашингтоне – одно из самых известных зданий в мире. Какие варианты предлагали архитекторы на этапе планирования сооружения – читайте в материале.

Резиденцию президента Соединенных Штатов Америки начали строить в 1792 году, а завершилось строительство 1 ноября 1800. Первым хозяином Белого дома стал второй президент США Джон Адамс.

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На конкурсе победил проект поместья в неоклассическом стиле, который создал ирландец Джеймс Гобан. Давайте посмотрим, как еще мог бы выглядеть Белый дом сегодня.

Проект Томаса Джефферсона

При планировании здания Джефферсон выполнял роль государственного секретаря и активно работал над зданием. Он хотел добавить больше колонн, чтобы сооружение выглядело более помпезно. Его идею отклонили, а через 10 лет ему было суждено самому стать хозяином Белого дома.

Джефферсон хотел больше колонн / Фото HouseFresh

Проект Филиппа Харта

Архитектор-любитель подавал идеи как Белого дома, так и Капитолия. Его проекту не хватало изящества и элегантности.

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Кроме того, Харт не смог соблюсти какой-то определенный стиль, что стало еще одним аргументом "против".

Харту не хватало понимания стиля​ / Фото HouseFresh

Проект Эндрю Мейфилда

Языковед, солдат и учитель Эндрю Мэйфилд создал проект, который характерен для Соединенных Штатов колониальной эпохи. Проект был отклонен из-за отсутствия "жизненной искры".

Функциональный, но слишком простой проект / Фото HouseFresh

Проект Джейкоба Смолла

Смолл подал на конкурс сразу четыре проекта. Визуально здание понравилось всем, ведь он соединил вид дома Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон и Дома штата Мэриленд в Аннаполисе. Также Джейкоб создал Овальный кабинет, но плохо продумал интерьер и расположение комнат, из-за чего его идеи проиграли.

Смолл справился лишь на половину / Фото HouseFresh

Проект Джона Даймонда

Еще один ирландец, который подал свой проект на конкурс. Джон был архитектором и строителем, поэтому продумал все до мелочей. Он хотел оставить в центре Белого дома прямоугольную площадку, что с помощью света должно был создать "грандиозный эффект". Впрочем, для Вашингтона проект показался слишком величественным и богатым, поэтому он отклонил его.

Помпезный проект Даймонда / Фото HouseFresh

Как Белый дом выглядит сейчас

Проект Джеймса Гобан чем-то похож на каждый из тех, что мы рассмотрели ранее. Здесь изысканность удачно сопряжена с функциональностью и не создает эффект "богатого здания". Благодаря этому Гобану удалось навсегда войти в историю не только архитектуры, но и мира.

Білий дім сьогодні / Фото HouseFresh