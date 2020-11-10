Мини-дома становятся все популярнее в мире. Не осталась в стороне и Украина – здесь тоже появляются варианты крошечных кабин для отдыха и загородной жизни.

О своем проекте загородного дома архитекторы рассказывают на Behance .

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Такой дом просто установить в любом месте / Фото Behance

Авторами проекта стали Любомир Трофимов, Петр Пидсаднюк и Валерий Щербак.

Площадь дома-кабины составляет почти 25 квадратных метров . Проект назвали Grove cab , что можно перевести как "Хижина в лесу" .



Природа вокруг дома придает ему совершенный вид / Фото Behance

Интерьер модульного дома создан для отдыха, а основной тон ему задает природа вокруг.



Здесь есть терраса и панорамные окна / Фото Behance

Этот тип архитектуры называют "сборным" . Его широко применяют во всем мире для создания домов, в которых можно не только отдыхать, но и жить. Влияние такого жилья на природу минимально .



Особенно уютно в таком доме зимой / Фото Behance

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