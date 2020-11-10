Вы захотите провести здесь зиму: стильный модульный дом от львовских архитекторов – фото
Мини-дома становятся все популярнее в мире. Не осталась в стороне и Украина – здесь тоже появляются варианты крошечных кабин для отдыха и загородной жизни.
О своем проекте загородного дома архитекторы рассказывают на Behance.
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Такой дом просто установить в любом месте / Фото Behance
Авторами проекта стали Любомир Трофимов, Петр Пидсаднюк и Валерий Щербак.
Площадь дома-кабины составляет почти 25 квадратных метров. Проект назвали Grove cab, что можно перевести как "Хижина в лесу".
Природа вокруг дома придает ему совершенный вид / Фото Behance
Интерьер модульного дома создан для отдыха, а основной тон ему задает природа вокруг.
Здесь есть терраса и панорамные окна / Фото Behance
Этот тип архитектуры называют "сборным". Его широко применяют во всем мире для создания домов, в которых можно не только отдыхать, но и жить. Влияние такого жилья на природу минимально.
Особенно уютно в таком доме зимой / Фото Behance
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Grove Сab можно установить где угодно. Дом полностью изготовлен на заводе, а потому установка займет минимальное время.
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