Для новогодних каникул: 5 маленьких и очень уютных домов в лесу – фото
В маленьком доме в лесу можно прекрасно провести выходные в одиночестве, или в кругу близких людей. Рассказываем о крошечных избушках со всего мира, которые не оставят равнодушными любителей отдыха на природе.
Кто из нас не мечтал на выходных оказаться в лесном доме с камином и книгами. О мини-домах для уединения во время отпуска сообщает ресурс Ivd.
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Дом в скандинавском стиле
Хозяева этого дома предусмотрели много мест для хранения книг. Интерьер – простой и очень уютный. Белые стены, деревянный пол, заснеженный лес вокруг – это точно дом вашей мечты.
Милый дом с элементами ретро
Здесь можно спать на возвышении – будто на печи, под ногами лежит цветной ковер, а вместо телевизора – настоящий камин с дровами.
Дом с панорамными окнами и джакузи под открытым небом
В интерьере использовали фактуру натурального дерева. Из окон открывается вид на природу вокруг дома. В доме есть отдельная спальня. В гостиной установили камин. А во дворе сделали зону для отдыха с грилем, джакузи, качелями и местом для костра.
Дом с контрастным интерьером
В интерьере объединили белый цвет и фактуру дерева. Он получился довольно строгим и холодным, но выглядит очень стильно. На втором этаже дома расположили отдельную спальню.
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Теплый дом в стиле кантри
Здесь много дерева, ярких красок, ковров и текстиля. В доме есть отдельный санузел. Нашлось место даже для кресла-качалки и небольшой зоны отдыха.
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