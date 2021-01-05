В маленьком доме в лесу можно прекрасно провести выходные в одиночестве, или в кругу близких людей. Рассказываем о крошечных избушках со всего мира, которые не оставят равнодушными любителей отдыха на природе.

Кто из нас не мечтал на выходных оказаться в лесном доме с камином и книгами. О мини-домах для уединения во время отпуска сообщает ресурс Ivd.

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Дом в скандинавском стиле

Хозяева этого дома предусмотрели много мест для хранения книг. Интерьер – простой и очень уютный. Белые стены, деревянный пол, заснеженный лес вокруг – это точно дом вашей мечты.

Милый дом с элементами ретро

Здесь можно спать на возвышении – будто на печи, под ногами лежит цветной ковер, а вместо телевизора – настоящий камин с дровами.

Дом с панорамными окнами и джакузи под открытым небом

В интерьере использовали фактуру натурального дерева. Из окон открывается вид на природу вокруг дома. В доме есть отдельная спальня. В гостиной установили камин. А во дворе сделали зону для отдыха с грилем, джакузи, качелями и местом для костра.

Дом с контрастным интерьером

В интерьере объединили белый цвет и фактуру дерева. Он получился довольно строгим и холодным, но выглядит очень стильно. На втором этаже дома расположили отдельную спальню.

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Теплый дом в стиле кантри