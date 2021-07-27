В течение нескольких последних лет, модульные конструкции диванов приобрели немалую популярность среди дизайнеров интерьера. И это не удивительно, учитывая характеристики и преимущества. Такое решение разнообразит пространство, делает его гибким и адаптивным. Сама конструкция собирается в соответствии с пожеланиями заказчика из элементов-модулей.

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Что такое модульные диваны / Фото инстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Размер модульной конструкции ограничивается габаритами помещения и пожеланиями клиента. Количество элементов колеблется от 2 – 10 деталей. Типичная модель – это привычный угловой вариант на 3 – 4 посадочных места. Также существуют модульные конструкции из 10 частей, которые имеют П-образную форму и чаще всего размещаются в просторных гостиных с открытой планировкой.

Плюсы модульных диванов



Модульные диваны в интерьере / Фото инстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

умение трансформироваться (отделять пуф, переставлять части дивана под удобное положение: линейное или угловое)

максимально удобный диван для большой семьи и крупной компании;

удобная спинка. Несмотря на то, что, на первый взгляд, она кажется низкой, такая спинка максимально комфортная для того, чтобы сидеть в абсолютно расслабленном положении, а не ровно, как на стуле.

Минусы модульных диванов



Как использовать модульные диваны в гостиной / Фото инстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

требует большой площади;

не всегда есть спальное место, поэтому больше подходит для квартир в которых есть отдельное место для сна;

белее высокая цена, если сравнивать со стационарными моделями;

подходит не для всех интерьеров. Если вы выбираете современные стили – это ваш вариант, иначе – придется присмотреться к классическим диванам.



Как использовать модульные диваны в гостиной / Фото инстаграм a.s.d.e.s.i.g.n



Как использовать модульные диваны в гостиной / Фото инстаграм a.s.d.e.s.i.g.n



Как использовать модульные диваны в гостиной / Фото инстаграм a.s.d.e.s.i.g.n