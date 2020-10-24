Модный белый цвет: нужен ли он в вашей квартире
Белый цвет сегодня очень популярен среди дизайнеров и тех, кто делает ремонт. Однако нужно учитывать, что работать с ним не так просто. Как избежать распространенных ошибок, если выбираете белый – читайте в нашем материале.
Существуют советы, касающиеся всех, кто хочет сделать основной акцент на белом цвете в интерьере, сообщает Ivd.
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Нужно учитывать роль естественного освещения
Сплошной белый выглядит не очень уютно / Фото roomble.com
Если окна вашего дома выходят на солнечную сторону – лучше выбрать холодные оттенки белого. Такой интерьер можно разнообразить яркими акцентами.
Зато если окна выходят на северную сторону и естественного света не хватает, хорошо подойдет теплый оттенок.
Белый цвет хорошо подходит комнатам, в которых не хватает света с улицы.
Лучше не оставлять белый как дань традициям
Сочетайте выбранный цвет с другими / Фото roomble.com
Мы привыкли, что потолок, откосы окон и дверей должны быть белыми. Однако современный интерьер диктует совсем другие решения. Если дизайн вашего помещения создан так, что потолок или откосы лучше покрасить, например, в цвет стен – смело делайте это.
Нестандартные решения могут придать вашему интерьеру индивидуальности.
Не смешивайте матовый и глянцевый белый
Сочетание матового и глянцевого белого выглядит довольно неудачно / Фото myhome.live
Перед тем, как начать ремонт, нужно изучить свойства желаемого цвета. Существует матовый и глянцевый белый. Первый поглощает свет, второй отражает его.
Белый также выходит из моды
Белые стены могут выйти из моды / Фото myhome.live
Поэтому не нужно выбирать его только с целью не делать ремонт ближайших двадцать лет.
Лучше все же обратить внимание на свои любимые оттенки и прислушиваться к советам дизайнеров. Создать долговечный стиль можно на основе любых цветов.
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Белый не сделает ваш дом стильным автоматически
Учитывайте количество естественного света в комнате / Фото roomble.com
Большую роль играют мебель, детали, контрастные элементы, декор. Однако радостная новость заключается в том, что под белый действительно легче подобрать наполнение и сделать свой дом уникальным.
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