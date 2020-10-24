Белый цвет сегодня очень популярен среди дизайнеров и тех, кто делает ремонт. Однако нужно учитывать, что работать с ним не так просто. Как избежать распространенных ошибок, если выбираете белый – читайте в нашем материале.

Существуют советы, касающиеся всех, кто хочет сделать основной акцент на белом цвете в интерьере, сообщает Ivd .

Стильная квартира: Яркий белый и старинная печь: как выглядит квартира в старинном доме в центре Львова

Нужно учитывать роль естественного освещения



Сплошной белый выглядит не очень уютно / Фото roomble.com

Если окна вашего дома выходят на солнечную сторону – лучше выбрать холодные оттенки белого . Такой интерьер можно разнообразить яркими акцентами.

Зато если окна выходят на северную сторону и естественного света не хватает, хорошо подойдет теплый оттенок .

Белый цвет хорошо подходит комнатам, в которых не хватает света с улицы.

Лучше не оставлять белый как дань традициям



Сочетайте выбранный цвет с другими / Фото roomble.com

Мы привыкли, что потолок, откосы окон и дверей должны быть белыми. Однако современный интерьер диктует совсем другие решения. Если дизайн вашего помещения создан так, что потолок или откосы лучше покрасить, например, в цвет стен – смело делайте это.

Нестандартные решения могут придать вашему интерьеру индивидуальности.

Не смешивайте матовый и глянцевый белый



Сочетание матового и глянцевого белого выглядит довольно неудачно / Фото myhome.live

Перед тем, как начать ремонт, нужно изучить свойства желаемого цвета. Существует матовый и глянцевый белый. Первый поглощает свет, второй отражает его.

Белый также выходит из моды



Белые стены могут выйти из моды / Фото myhome.live

Поэтому не нужно выбирать его только с целью не делать ремонт ближайших двадцать лет.

Лучше все же обратить внимание на свои любимые оттенки и прислушиваться к советам дизайнеров. Создать долговечный стиль можно на основе любых цветов.

Также интересно: Дизайнеры назвали антитренды в ремонте

Белый не сделает ваш дом стильным автоматически



Учитывайте количество естественного света в комнате / Фото roomble.com

Большую роль играют мебель, детали, контрастные элементы, декор. Однако радостная новость заключается в том, что под белый действительно легче подобрать наполнение и сделать свой дом уникальным.

А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке