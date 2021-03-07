Свет в интерьере: какие приборы сейчас в моде
Для того чтобы ремонт выглядел современно, недостаточно оформить стены и купить мебель. Без качественного сценария освещения впечатление от интерьера будет испорчено. Рассказываем, какие светильники используют в современных домах.
Источник:инстаграм a.s.d.e.s.i.g.n
Сегодня дизайнеры рекомендуют выбирать современные варианты светильников. Подумайте о функциональности осветительных приборов: какую зону они будут освещать, для чего предназначен тот или иной свет и тому подобное.
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Магнитные трековые светильники
Магнитные трековые светильники в интерьере / Фото Yutnyi-svet
Эти светильники похожи на небольшие прожекторы. Их можно двигать на рейках и направлять свет туда, где он необходим. Современный и удобный вариант, который можно использовать в качестве основного освещения.
Трековые светильники
Трековые светильники выглядят стильно / Фото Global
Также позволяют регулировать количество плафонов и являются достаточно удобными в любых помещениях.
Точечные встраиваемые и накладные светильники
Точечные светильники всегда выглядят актуально / Фото Maxus
Выглядят очень лаконично и стильно. Дизайнеры советуют использовать их в паре. Накладные светильники лучше выбирать цилиндрической формы.
Смотрите варианты различных светильников:
LED лента
С помощью светодиодной ленты можно достичь интересного эффекта / Фото Nadoremont
С ее помощью можно достичь интересных эффектов – сделать потолок невесомым, подсветить шкаф и даже пустить ленту по плинтусу. Все это создаст оригинальный визуальный эффект в помещении.
Люстра
Люстры лучше использовать для освещения определенных зон / Фото Stroy-podskazka
Этот прибор советуют использовать только для подсветки определенной зоны. Например, люстра над обеденным столом или люстра над кроватью. Люстру, как единственный источник освещения в комнате, в современных интерьерах почти не используют.
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Бра
Современные бра выглядят стильно / Фото Svetilnikof
Хороший вариант для того, чтобы получить приглушенный свет. Прекрасно подойдет, например, для спальни. Однако не нужно покупать бра в комплекте с люстрой, это выглядит устарело и неактуально.
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