Для того чтобы ремонт выглядел современно, недостаточно оформить стены и купить мебель. Без качественного сценария освещения впечатление от интерьера будет испорчено. Рассказываем, какие светильники используют в современных домах.

Сегодня дизайнеры рекомендуют выбирать современные варианты светильников. Под умайте о функциональности осветительных приборов: какую зону они будут освещать, для чего предназначен тот или иной свет и тому подобное.

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Магнитные трековые светильники



Магнитные трековые светильники в интерьере / Фото Yutnyi-svet

Эти светильники похожи на небольшие прожекторы. Их можно двигать на рейках и направлять свет туда, где он необходим. Современный и удобный вариант, который можно использовать в качестве основного освещения.

Трековые светильники



Трековые светильники выглядят стильно / Фото Global

Также позволяют регулировать количество плафонов и являются достаточно удобными в любых помещениях.

Точечные встраиваемые и накладные светильники



Точечные светильники всегда выглядят актуально / Фото Maxus

Выглядят очень лаконично и стильно. Дизайнеры советуют использовать их в паре. Накладные светильники лучше выбирать цилиндрической формы.

Смотрите варианты различных светильников:

LED лента



С помощью светодиодной ленты можно достичь интересного эффекта / Фото Nadoremont

С ее помощью можно достичь интересных эффектов – сделать потолок невесомым, подсветить шкаф и даже пустить ленту по плинтусу. Все это создаст оригинальный визуальный эффект в помещении.

Люстра



Люстры лучше использовать для освещения определенных зон / Фото Stroy-podskazka

Этот прибор советуют использовать только для подсветки определенной зоны. Например, люстра над обеденным столом или люстра над кроватью. Люстру, как единственный источник освещения в комнате, в современных интерьерах почти не используют.

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Бра



Современные бра выглядят стильно / Фото Svetilnikof