Сегодня все больше дизайнеров обращаются к варианту матовой кухни. Однако среди заказчиков существует миф о том, что за поверхностями на этой кухне сложно ухаживать, ведь там остаются царапины и отпечатки пальцев.

Нужно ли выбирать матовую кухню и какие есть особенности ухода – рассказывает 24 канал .

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Матовая кухня в стильном сочетании цветов / Фото dizainkyhni.com

Дизайнеры утверждают, что матовые поверхности менее привередливыми, чем глянцевые . Сегодня на рынке представлен огромный выбор матовых кухонь, так что много покупателей выбирают именно их.

Но нужно помнить, что существуют достаточно серьезные правила ухода за такой мебелью.

Нельзя использовать жесткие моющие средства

Придется забыть об абразивных чистящих пастах, порошках и гелях. Также не нужно покупать жидкости для мытья, содержащие спирт.

Абразивные средства могут поцарапать поверхность, а спиртосодержащие – разъесть краску и создать белые пятна. Поверхность может потускнеть.



Хорошо смотрится сочетание матовых фасадов и дерева / Фото alkamebel.com.ua

Забудьте о щетках и жестких губках

Причина такая же, как и в предыдущем пункте – такими средствами легко повредить поверхность.

Лучше всего пользоваться бумажными полотенцами или тряпкой из микрофибры. Деревянную мебель можно мыть парогенератором. Он отпарит все загрязнения и их нужно будет только вытереть мягким полотенцем.



Матовая кухня может быть яркой / Фото dizainkyhni.com

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Очищайте поверхность кухни сразу после загрязнения

Старые пятна, особенно от жира, не так просто удалить с матовой поверхности. Поэтому старайтесь делать это как можно быстрее. Не забывайте протирать рабочие поверхности каждый раз после приготовления пищи.



Деревянные фасады лучше очищать парогенератором / Фото Okmebel

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