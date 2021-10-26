Мебель в черной кухне не обязательно должна быть темной и создавать однотонный интерьер. Черная кухонная мебель должна стать основой разнообразных композиций, в которых можно свободно сочетать цвета, узоры и материалы.

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Эклектическая кухня с черной мебелью – это сочетание традиций и современности. Она может вместить элементы разных стилей, например, промышленные подвесные светильники или персидские ковры с винтажным рисунком. Лучшим фоном для черной мебели и разных мелочей в эклектической кухне будут просто белые стены.

Прекрасное пространство / Фото homebook

Черную кухню можно разнообразить с помощью древесины. Это могут быть фасады шкафов, пол или элементы отделки стен. Черная кухня с деревянной столешницей или столом также будет отлично смотреться.

Стильно и изысканно / Фото homebook

Если кухня объединена с гостиной или столовой, следует перенести черные тенденции и в это пространство. Благодаря тщательному подходу эта зона дома или квартиры будет иметь согласованность и гармонию.

Совершенная цветовая гамма / Фото homebook

Для лучшего контраста черный также может присутствовать в виде аксессуаров, например черного стола, диванов или текстиля.

Универсальный стиль / Фото homebook