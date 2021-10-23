Мировая слава: киевский ресторан получил награду от известного журнала

Британский журнал об архитектуре и дизайне интерьера Dezeen подводит итоги 2021 года. Внимание портала заслужили и украинские заведения.

Dezeen выбирал лучший ресторан 2021 года через голосование читателей и мнение жюри. Всего в этом году в Dezeen Awards приняло участие более 4700 проектов.

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В онлайн-голосовании приняли участие 53 тысячи читателей. 34% из них отдали голос за киевский Virgin Izakaya Bar. Таким образом заведение победило в номинации Restaurant and bar interior по версии читателей.

Невероятная атмосфера / Фото Dezeen

Над дизайном Virgin Izakaya работала украинская студия Yodezeen. Ее задачей было максимальное сохранение нынешней архитектуры, аутентичных элементов здания XVIII века.

Идеальная гармония материалов / Фото Dezeen

Дизайнеры объединили в интерьере кирпичные стены, грубое дерево, окисленный металл и голый бетон с теплым акцентным светом и зеленью. Все элементы создали невероятную гармонию, которая сразу завоевала симпатии тысяч ценителей дизайна.