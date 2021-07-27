Каждый дом время от времени требует изменений и обновления. Придать интерьеру новое лицо можно и без значительных затрат.

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Вытяните коробки с фотографиями

У каждого есть коллекция семейных фото, некоторые из них могут быть даже очень старинными. Вытрите с них пыль и повесьте на стены или разложите на комоде. Такая изюминка оживит интерьер, к тому же, семейная память – это то, чем действительно стоит гордиться. Фотографии – идеальный способ персонализировать пространство / Фото Unsplash

Экомотивы

Принесите с прогулки природой полевые цветы, собранные шишки, сухоцветы или даже колоски пшеницы и сложите их в красивую корзину или вазу. Разместите такие природные элементы по всему дому – это принесет в пространство свежесть и комфорт. Композиции из веточек украсят и освежат окна, подоконники.

Природные композиции стоит расставить на подносах и больших стеклянных мисках / Фото Unsplash

Переставьте мебель

Для организации нового пространства стоит избавиться от старых ненужных вещей. Создайте в гостиной несколько отдельных зон: рабочее пространство, зону отдыха, место для игр. Границей может служить перегородка, занавеска, стеллаж. Визуально увеличить пространство можно с помощью большого зеркала, повешенного в правильном месте.

Дом – это всегда уютное пространство / Фото Unsplash

Освещение

Даже такая простая вещь как замена лампочки на теплый, желтый цвет, или наоборот – ночник с ярким освещением, сможет принести новые ощущения в доме.

Мягкий свет – залог спокойного настроения / Фото Unsplash

Игра с цветами

Часто для того, чтобы помещение имело другой вид, в него достаточно добавить новые цветовые акценты. Попробуйте использовать контрасты: холодного и теплого, разных цветов. Новые чехлы на подушках или скатерть помогут создать ощущение обновления пространства. Яркий акцент в пространстве / Фото Unsplash

Сокровища Али-Бабы

У всех есть интересные реликвии, которые со временем незаслуженно забываются, оставленные в шкатулках и коробках. Стоит порыться в сундуках и найти новые интересные элементы интерьера. Коллаж из открыток, выставка детских рисунков, и письма с любимыми стихами сделают обстановку теплее.

Обновления пространства доступными способами / Фото Unsplash