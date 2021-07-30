Минимум границ: "Дом без крыши" в самом сердце Кремниевой долины

За высоким изогнутым забором, расположенным среди калифорнийского леса, спрятана стильная и уютная резиденция. Благодаря нестандартной зоне внутреннего двора, проект, площадью 269 квадратных метров, получил название "Дом без крыши".

Дом, спроектированный калифорнийской архитектурной студией Craig Steely Architecture, расположен на участке в Атертоне. Это пригородная территория со зрелыми деревьями и большим количеством современных новостроек, скрытых за высокими заборами.

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Архитектура дома была направлена на "стирание границ между внутренним и внешним", что, по намерениям проектантов, должно создать непрерывный поток между лесом, внутренним двориком и самой резиденцией.



Дом окружен лесом / Фото World Architecture



Участок огражден высоким забором / Фото World Architecture



Вид направлен в небо и на верхушки деревьев / Фото World Architecture

Особым пожеланием клиентки стало обустройство как можно большего количества функциональных зон под открытым небом. Студия учла климатические параметры участка – умеренный, почти средиземноморский климат Калифорнии был бы идеальным для этого решения, однако задача усложнилась параметрами участка. Длинная и узкая территория, со всех сторон окружена типичными загородными домами, не позволила реализовать этот план на полную.



Внутренний двор / Фото World Architecture



Внутренние жилые помещения / Фото World Architecture



Спальня / Фото World Architecture

Чтобы выйти из этой ситуации, архитекторы решили сосредоточить внимание не на горизонтальном виде, а на пейзаже, который открывается снизу вверх. Студия спроектировала высокий забор, который окружает жилые помещения и направляет взгляд на верхушки деревьев и голубое небо.



Гостиная / Фото World Architecture



Удобные раздвижные двери соединяют зону закрытого и открытого пространства / Фото World Architecture

Изогнутые формы стены окутывают жилое помещение с открытой планировкой и стирают границы между домом и природой. В этом помогают удобные раздвижные двери.

Травертин на полу и кедр на стенах позволили перенести природу внутрь дома. Стены полностью закрывают нежелательные застройки и гарантируют заказчице максимальную приватность.



По всему периметру дома установлены панорамные окна / Фото World Architecture



Центральный вход / Фото World Architecture

Внутри дом содержит открытую кухню, столовую-гостиную, комнату, спальню хозяйки и место отдыха для гостей дома, санузел и холл. Также на участке расположен гараж.

План участка: