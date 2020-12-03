Стильный проект жилья в Чернигове презентуют украинские дизайнеры. Рассказываем о современных решениях в отделке открытых пространств.

О проекте современного жилья сообщает дизайн-студия Subdive на своем официальном сайте .

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Кухня с современными деревянными фасадами / Фото subdive-design.com

Два уровня, почти полное отсутствие перегородок и окна до пола – так выглядит квартира в Чернигове.

Дизайнеры добавили в пространство современную мебель и стильные акценты .



В зоне гостиной сделали разноуровневое освещение / Фото subdive-design.com

В квартире открытая кухня. Центром кухни-гостиной является большой диван кремового оттенка . Кухня со встроенной техникой выполнена в деревянном обрамлении , совмещенном со стильным серым цветом .

Кухонный блок не выделяется на фоне пространства и органично вписывается в интерьер гостиной .



Деревянные перегородки не крадут пространство и естественный свет / Фото subdive-design.com

Стол выполнили в виде острова – конструкция получилась достаточно монолитной. С деревом на кухне перекликаются перегородки из деревянных планок . Они отделяют зону гостиной от остальной квартиры.

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Интерьер выполнен в светлых и нейтральных цветах / Фото subdive-design.com