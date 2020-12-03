Минимализм и открытое пространство: фото интерьера современной квартиры в Чернигове
Стильный проект жилья в Чернигове презентуют украинские дизайнеры. Рассказываем о современных решениях в отделке открытых пространств.
О проекте современного жилья сообщает дизайн-студия Subdive на своем официальном сайте.
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Кухня с современными деревянными фасадами / Фото subdive-design.com
Два уровня, почти полное отсутствие перегородок и окна до пола – так выглядит квартира в Чернигове.
Дизайнеры добавили в пространство современную мебель и стильные акценты.
В зоне гостиной сделали разноуровневое освещение / Фото subdive-design.com
В квартире открытая кухня. Центром кухни-гостиной является большой диван кремового оттенка. Кухня со встроенной техникой выполнена в деревянном обрамлении, совмещенном со стильным серым цветом.
Кухонный блок не выделяется на фоне пространства и органично вписывается в интерьер гостиной.
Деревянные перегородки не крадут пространство и естественный свет / Фото subdive-design.com
Стол выполнили в виде острова – конструкция получилась достаточно монолитной. С деревом на кухне перекликаются перегородки из деревянных планок. Они отделяют зону гостиной от остальной квартиры.
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Интерьер выполнен в светлых и нейтральных цветах / Фото subdive-design.com
Все проекты этой студии выполнены в минималистическом стиле, с четкими геометрическими формами и нейтральными оттенками.
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