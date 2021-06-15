Минимализм в дизайне интерьера: 4 стильные идеи и практические советы

Когда мы говорим о минимализме в интерьере, сразу вспоминаем о светлых цветах, выдержанности, простоте и четкости линий. С одной стороны все правильно, но на самом деле этот стиль более разнообразный, чем может показаться на первый взгляд.
Каждый из представленных дизайнов интерьера исследует различные подходы к минимализму, отсылая нас к разным эпохам. Поэтом все проекты обрастают своими неповторимыми чертами. Сегодня покажем чем отличается абстрактный минимализм от брутализма и как атмосфера стиля середине века перешла в ультрасовременный подход.
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Все это – в нейтральных пространствах с глубокими тональными акцентами, бетоном в сочетании с натуральной древесиной, нетипичным зонированием и светлыми оттенками серого.
Абстрактный минимализм
Зеркало – единственный декор гостиной / Фото Home Designing
Зеркало – единственный декор гостиной / Фото Home Designing
Демонстрируя свою связь с супрематизмом, этот подвид минимализма использует абстрактные формы для стилизации жилого пространства.
В интерьере преобладают коричневые цвета / Фото Home Designing
В квартире использовано минималистичные люстры для освещения стола / Фото Home Designing
Деревянные блоки объединяют кухню с обеденной зоной / Фото Home Designing
Прозрачная белая вуаль мягко рассеивает солнечный свет / Фото Home Designing
Первое, что привлекает внимание – простота и отсутствие всего лишнего. Все вещи, которые находятся в помещении предназначены для конкретной функции: сиденья, освещение, обеспечение поверхности для сохранения предметов. Исключение из этого правила – декоративное настенное зеркало и фактурная картина.
В помещении много шкафов, изготовленных под заказ. Они позволяют спрятать все лишние вещи и оставить комнаты абсолютно чистыми и благоустроенными.
Брутализм – технологический минимализм в дизайне интерьеров
Люстра визуально расширяет границы кухни / Фото Home Designing
Белорусский проект отсылает нас к основам брутализма – массивность, белый бетон и кубические силуэты.
Диван обслуживает сразу несколько зон дома / Фото Home Designing
Подиум дивана выполняет функции журнального столика / Фото Home Designing
Спальня отделена от остального помещения портьерами / Фото Home Designing
В квартире доминируют кубические формы / Фото Home Designing
Современный двусторонний диван выполняет сразу несколько функций: в силу своей конструкции он обслуживает две зоны дома, а его монолитный подиум становится широким столиком.
Важные детали этого пространства – люстры. Скульптурное творение в кухне находит свое продолжение в спальне.
Минимализм в стиле 60-х
Детали помещения создают целостный интерьер / Фото Home Designing
Апартаменты Cumulus – это египетский дом площадью 160 квадратных метров. Коричневые акценты и плавные силуэты создают впечатление, что это помещение создавалось в середине прошлого века. Нестандартные ножки круглого журнального столика хорошо видны на фоне белого ковра.
Коврик помогает зонировать помещение / Фото Home Designing
Коврик помогает зонировать помещение / Фото Home Designing
Спальня владельцев дома / Фото Home Designing
Спальня для гостей / Фото Home Designing
В апартаментах расположены две спальни – одна для хозяев дома, другая – для гостей. Обе удачно обыгрывают концепт 60-х. Деревянные прикроватные тумбы и картина в коричневых тонах подчеркивает основной акцент. Такую же функцию выполняют покрывала цвета карамели.
Во второй спальне расположена крылатое кровать, обрамленная темными комодами и черными прикроватными лампами.
Санузел квартиры / Фото Home Designing
Вертикальная плитка и черные элементы добавляют роскоши минималистической белой ванной комнате.
Современный минималистичный дом
Акцент помещения сосредоточен на диване с журнальным столиком / Фото Home Designing
Акцент помещения сосредоточен на диване с журнальным столиком / Фото Home Designing
Дом в серо-белых тонах является примером современного минимализма. Большой диван в гостиной ликвидирует тональный разрыв между белой стеной и темным ковром. Силуэт центрального элемента подчеркивают серый плед и подушки. Кроме этого в конструкцию дивана интегрирован небольшой столик. Это помогло сохранить больше пространства на полу.
Светлая мебель и голые стены работают над тем, чтобы гостиная и столовая стали одним гармоничным пространством.
Все стены и верхний ярус мебели абсолютно белые / Фото Home Designing
Безрамные межкомнатные двери помогают создать ощущение сплошной стены / Фото Home Designing
Гладкий серый ламинат – характерный элемент для минимализма / Фото Home Designing
Зона столовой / Фото Home Designing
Остров кухни / Фото Home Designing