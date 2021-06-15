Каждый из представленных дизайнов интерьера исследует различные подходы к минимализму, отсылая нас к разным эпохам. Поэтом все проекты обрастают своими неповторимыми чертами. Сегодня покажем чем отличается абстрактный минимализм от брутализма и как атмосфера стиля середине века перешла в ультрасовременный подход.

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Все это – в нейтральных пространствах с глубокими тональными акцентами, бетоном в сочетании с натуральной древесиной, нетипичным зонированием и светлыми оттенками серого.

Абстрактный минимализм



Зеркало – единственный декор гостиной / Фото Home Designing



Зеркало – единственный декор гостиной / Фото Home Designing

Демонстрируя свою связь с супрематизмом, этот подвид минимализма использует абстрактные формы для стилизации жилого пространства.



В интерьере преобладают коричневые цвета / Фото Home Designing



В квартире использовано минималистичные люстры для освещения стола / Фото Home Designing



Деревянные блоки объединяют кухню с обеденной зоной / Фото Home Designing



Прозрачная белая вуаль мягко рассеивает солнечный свет / Фото Home Designing

Первое, что привлекает внимание – простота и отсутствие всего лишнего. Все вещи, которые находятся в помещении предназначены для конкретной функции: сиденья, освещение, обеспечение поверхности для сохранения предметов. Исключение из этого правила – декоративное настенное зеркало и фактурная картина.

В помещении много шкафов, изготовленных под заказ. Они позволяют спрятать все лишние вещи и оставить комнаты абсолютно чистыми и благоустроенными.

Брутализм – технологический минимализм в дизайне интерьеров



Люстра визуально расширяет границы кухни / Фото Home Designing

Белорусский проект отсылает нас к основам брутализма – массивность, белый бетон и кубические силуэты.



Диван обслуживает сразу несколько зон дома / Фото Home Designing



Подиум дивана выполняет функции журнального столика / Фото Home Designing



Спальня отделена от остального помещения портьерами / Фото Home Designing



В квартире доминируют кубические формы / Фото Home Designing

Современный двусторонний диван выполняет сразу несколько функций: в силу своей конструкции он обслуживает две зоны дома, а его монолитный подиум становится широким столиком.

Важные детали этого пространства – люстры. Скульптурное творение в кухне находит свое продолжение в спальне.

Минимализм в стиле 60-х



Детали помещения создают целостный интерьер / Фото Home Designing

Апартаменты Cumulus – это египетский дом площадью 160 квадратных метров. Коричневые акценты и плавные силуэты создают впечатление, что это помещение создавалось в середине прошлого века. Нестандартные ножки круглого журнального столика хорошо видны на фоне белого ковра.



Коврик помогает зонировать помещение / Фото Home Designing



Коврик помогает зонировать помещение / Фото Home Designing



Спальня владельцев дома / Фото Home Designing



Спальня для гостей / Фото Home Designing

В апартаментах расположены две спальни – одна для хозяев дома, другая – для гостей. Обе удачно обыгрывают концепт 60-х. Деревянные прикроватные тумбы и картина в коричневых тонах подчеркивает основной акцент. Такую же функцию выполняют покрывала цвета карамели.

Во второй спальне расположена крылатое кровать, обрамленная темными комодами и черными прикроватными лампами.



Санузел квартиры / Фото Home Designing

Вертикальная плитка и черные элементы добавляют роскоши минималистической белой ванной комнате.

Современный минималистичный дом



Акцент помещения сосредоточен на диване с журнальным столиком / Фото Home Designing



Акцент помещения сосредоточен на диване с журнальным столиком / Фото Home Designing

Дом в серо-белых тонах является примером современного минимализма. Большой диван в гостиной ликвидирует тональный разрыв между белой стеной и темным ковром. Силуэт центрального элемента подчеркивают серый плед и подушки. Кроме этого в конструкцию дивана интегрирован небольшой столик. Это помогло сохранить больше пространства на полу.

Светлая мебель и голые стены работают над тем, чтобы гостиная и столовая стали одним гармоничным пространством.



Все стены и верхний ярус мебели абсолютно белые / Фото Home Designing



Безрамные межкомнатные двери помогают создать ощущение сплошной стены / Фото Home Designing



Гладкий серый ламинат – характерный элемент для минимализма / Фото Home Designing



Зона столовой / Фото Home Designing



Остров кухни / Фото Home Designing