Квартира-студия в минималистическом стиле расположена в жилом комплексе Киева "Новопечерские Липки". Помимо преимуществ самого района, квартира получила несколько холодный инетрьер, который смягчают деревянные элементы и терракотовая кухня.

Квартира получила название Lipky Twins и доступна для долгосрочной аренды, сообщает The Village.

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Основные цвета интерьера: серый, белый, черный и терракотовый. Всего создано две таких квартиры с площадью по 47 метров квадратных, но они абсолютно идентичны и расположены рядом.



Обе квартиры почти идентичны / Фото The Village

Единственные различия между квартирами – одна из них получила кухню терракотового цвета, а другая черного,

- рассказывает дизайнер Юлий Черевко.



Изюменкой квартиры является гардеробная комната / Фото The Village

Однокомнатная квартира получила небольшую ванную комнату со стеклянной дверью, а также миниатюрную гардеробную комнату с деревянными стеллажами.

Кухня здесь состоит из небольшой стенки кухонной мебели, и отделена от общего пространства терракотовым цветом.



Холодильник решили отлучить от зоны кухни и спрятать его в стену рядом / Фото Archdaily

В гостевой зоне расположен двухсторонний диван серого цвета, контрастирующий с белыми стенами и потолками. Спальня не отделена от гостиной, но для сна здесь есть большая двуспальная кровать.

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На полу в квартире постелили паркет цвета ясеня. В зоне санузла, гардероба и прихожей керамогранит серого цвета.

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