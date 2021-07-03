Топография и климат Австралии побудили архитекторов использовать прочные материалы, среди которых – железо, обработанное дерево и бетон. Со временем это стало привычным явлением в современных домах. Смесь стилистических решений и размеренный темп жизни самых австралийцев, создал вдоль береговой линии уникальные примеры архитектуры.
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Резиденция Mermaid Beach
5 смелых пляжных домов в Австралии / Фото Architizer
5 смелых пляжных домов в Австралии / Фото Architizer
5 смелых пляжных домов в Австралии / Фото Architizer
Обработанная древесина, которая находится рядом с твердым бетоном, придает дому особую устойчивость и делает его нечувствительным к природным условиям. В то же время внутри дома царит семейный комфорт, созданный с помощью панорамных окон и большого количества света.
В центре дома находится открытый внутренний двор с бассейном. Благодаря этому архитектурному решению, хозяева дома будут защищены от сильных океанских ветров.
Palm Beach Project
5 смелых пляжных домов в Австралии / Фото Architizer
5 смелых пляжных домов в Австралии / Фото Architizer
5 смелых пляжных домов в Австралии / Фото Architizer
Этот проект стал физическим воплощением изысканного дома на берегу моря. Palm Beach расположен всего в часе езды от Сиднея и из-за своего расположения уже давно стал любимым местом для отдыха.
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Gerroa House
5 смелых пляжных домов в Австралии / Фото Architizer
5 смелых пляжных домов в Австралии / Фото Architizer
5 смелых пляжных домов в Австралии / Фото Architizer
Все чаще в австралийской архитектуре уделяется особое внимание экологически безопасным материалам. И этот проект – один из таких. Энергосберегающие технологии, помповая техника для подогрева воды, система сбора осадков для технического использования и теплоизоляционные строительные материалы сделали этот дом автономным и снизили стоимость его обслуживания.
Архитектура дома учитывает выход на океан, поэтому в какой бы части дома вы не находились – вас ждет прекрасный вид из окна.
Blairgowrie Beach House
5 смелых пляжных домов в Австралии / Фото Architizer
5 смелых пляжных домов в Австралии / Фото Architizer
5 смелых пляжных домов в Австралии / Фото Architizer
Светлая древесина и металлические детали каркаса придают Blairgowrie Beach House характерного австралийского вида.
Пляжный дом в Сорренто
5 смелых пляжных домов в Австралии / Фото Architizer
5 смелых пляжных домов в Австралии / Фото Architizer
5 смелых пляжных домов в Австралии / Фото Architizer
Фасад пляжного дома в Сорренто ярко контрастирует с мягким приморским пейзажем. Как и в Mermaid Beach Residence, теплые тона дерева компенсируют жесткие линии железа и бетона. Большие двери защищают дом от непредсказуемых погодных условий, а крыша обеспечивает изолированное пространство для принятия солнечных ванн.