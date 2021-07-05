В традиционных скандинавских домах деревянные полы часто сочетаются с деревянными панелями и классической мебелью из ротанга и кожи. Для скандинавских гостиных характерны светлые стены, что считается обычным явлением в северных странах.

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Сканди интерьеры играют с текстурами, пушистыми пледами и мягкими ковриками на деревянных полах. Вот, как это выглядит в гостиных.

Гостиная сканди с серыми стенами



Какие материалы используются для скандинавского стиля / Фото Dezeen

Расположен близ Осло, Gjøvik House состоит из 6 соединенных между собой блоков. Интерьер здесь отличается пестрыми серыми стенами, земляным текстилем и теплыми деревянными панелями. Бледно-серые оттенки использованы и для мягкого кресла и модульного дивана.

По словам архитектора, помещения были спроектировано так, чтобы создать "уютную и гостеприимную атмосферу, где можно окунуться в спячку, прячась от холодных дней северной зимы".

Гостиная с панорамными окнами в Швеции



Дерево в скандинавском стиле / Фото Dezeen

Гостиная с панорамными окнами и выходом на просторный балкон, удачно обыгрывает скандинавский стиль благодаря деревянному полу и балкам. Журнальный столик от Isamu Noguchi дополняется креслами Togo от Ligne Roset из черной кожи, а скульптурные декоративные детали придают жилому пространству творческой атмосферы.

Винтажные элементы в скандинавской гостиной



Винтажный скандинавский стиль / Фото Dezeen

Дизайнерская фирма Home Studios наполнила апартаменты не только стильной мебелью, но и уникальными винтажными находками.

Всю стену занимает сделанный на заказ стеллаж из дуба и латуни. Стол из ротанга и прикроватный столик с розовой пластмассы придают комнате необычных цветов.

Резиденция скульптора



Скандинавский стиль с вкраплением скульптур / Фото Dezeen

Главная задача дизайнеров состояла в создании проекту, который напоминал бы "эклектичное жилое пространство творческого человека". Приглушенные коричневые и бежевые оттенки придают интерьеру ощущение органичности и сближения с природой. Это контрастирует с элегантностью черного мраморного стола и черных скульптур.

Вилла Вайнберга 1940-х годов



Гостиная в скандинавском стиле с дубовыми стенами / Фото Dezeen

Wienberg Architects провели капитальный ремонт виллы 1940-х годов. В результате получился теплый и уютный дом с дубовыми стенами.

В гостиной находится простой деревянный журнальный столик и пуфики для отдыха, а также встроенная кожаная скамья.

Гостиная с зелеными диванами



Цвета в скандинавском стиле / Фото Dezeen

Для сканди обычно используют нейтральные тона, но в этом пространстве фигурируют удобные диваны в спокойном зеленом цвете. Некрашеные деревянные журнальные столики сочетаются с полом и деревянными шкафчиками для хранения вещей.

Лондонский дом



Приглушенные тона в скандинавском стиле / Фото Dezeen

Дизайн-студия Daytrip реконструировала и расширила таунхаус в восточном Лондоне. Изюминкой пространства стала гостиная с белыми стенами, деревянным полом и мебелью в приглушенных тонах.

Текстурированный диван контрастирует со стеклянным журнальным столиком, а многочисленные керамические изделия, которые окружают камин, добавляют в пространство интересные детали.

Лицейские апартаменты Андреаса Мартина-Лёфа



Как дополнить скандинавский интерьер / Фото Dezeen

Апартаменты расположены в здании Фармацевтического института, поэтому дизайнеры попытались подчеркнуть историческое значение помещения.

В гостиной изогнутый белый диван контрастирует с камышовыми креслами, а мягкие бежевые шторы сочетаются с нейтральными оттенками стен.

Гостиная в летнем домике



Открытая гостиная в скандинавском стиле / Фото Dezeen

В этом летнем домике акцентным элементом стал зеленый диван и кресло, которые сочетаются с растительностью за панорамными окнами.

Стеклянные вазы в форме шара, размещенные на деревянном столе, гармонируют с лампами на потолке. Вся комната отделана светлым деревом, что создает спокойный интерьер для летнего отдыха.

Дом для отпуска в Дании



Декор для комнаты в скандинавском стиле / Фото Dezeen

Для круглой гостиной была использована мебель соответствующей формы. Стены комнаты обшиты белыми панелями, а пол покрыт мелкой галькой, собранной на пляже, который находится рядом.