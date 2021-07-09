Минималистичная двухуровневая квартира во Львове, что поражает дизайном: фото интерьера

Проект интерьера этой двухуровневой квартиры во Львове разработала мастерская Ирины Лесюк. Дизайнеры воплотили все пожелания клиентов в своем авторском стиле. Минималистичный дизайн с интересными текстурами и приглушенной цветовой гаммой еще долго будет оставаться актуальным. Смотрите больше в нашем материале.

Интерьер частного дома выполнен в пастельной цветовой гамме. Пространство дает возможность хозяевам украсить квартиру личными предметами. Дизайн дома долго оставаться вне времени. Все в интерьере создает атмосферу комфорта и покоя и подходит настоящим гедонистам.

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Кухня-гостиная / Фото behance.net Ирины Лесюк

Простота – это самое сложное в проектировании, сложность – проще всего. Чистое полотно гладкое и белое, но его обратная сторона – продуманный каркас, который удерживает структуру. Наши проекты похожи на это полотно, красивые фотографии скрывают тяжелую работу. Уже 13 лет мы совершенствуем свои навыки, чтобы сделать каждый проект уникальным. Мы работаем для особых людей, которые стремятся иметь чрезвычайный предмет, не такой, как у всех. Наши проекты стильные, продуманные и современные, – рассказала дизайнер Ирина Лесюк.

Кухня-гостиная / Фото behance.net Ирины Лесюк

Серо-каменный цвет был выбран по инициативе клиентов. Конструкции и материалы подобраны в соответствии с ним.

Входная зона / Фото behance.net Ирины Лесюк

Минималистичный стиль – это мой любимый стиль, поэтому клиенты знали, что я буду придерживаться его, когда избрали меня своим дизайнером. Несмотря на то, что камень ассоциируется с холодной и влажной погодой, мы хотели, чтобы квартира была уютной для своих хозяев и их гостей, – делится дизайнер.

Кухня / Фото behance.net Ирины Лесюк

Стена дело украшенная плиткой с порезанной кирпича / Фото behance.net Ирины Лесюк

Кирпичная стена выполняется из старого порезанного кирпича, результат впечатляет! На полу можно увидеть паркет приглушенного оттенка дерева, черные детали (лестница, ножки стульев и так далее) в интерьере придают ему еще большей эффектности.

Контрастное сочетание цветов создает эффект "вау" / Фото behance.net Ирины Лесюк

Атмосферно! / Фото behance.net Ирины Лесюк

Место для хранения вина обустроено с помощью пегборда / Фото behance.net Ирины Лесюк

Пегборд – это многофункциональная доска на стене с отверстиями. В эти отверстия можно вставлять колья, крючки, полки. Изготовить такой пегборд можно из фанеры, бетона, металла. Прекрасный функциональный декор, возьмите на заметку!

Уютная спальня / Фото behance.net Ирины Лесюк

Комфортное место для сидения на подоконнике / Фото behance.net Ирины Лесюк

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Гардероб / Фото behance.net Ирины Лесюк

Детская комната / Фото behance.net Ирины Лесюк

Санузел / Фото behance.net Ирины Лесюк