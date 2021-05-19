Авторы проекта использовали палитру нежных розовых, персиковых и бирюзовых цветов, вдохновившись продукцией Марии Ниле. В здании площадью 650 квадратных метров есть 30 комнат , включая пять ванных комнат. В ней размещены как общественные, так и частные помещения.

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Внутреннее пространство к ремонту имело очень нейтральный, обезличенный характер и было выдержано в бело-серой цветовой гамме. В ASKA, наоборот, мы всегда стремимся создать стильную и харизматическую среду, выделяя уникальную суть каждого проекта, – сказала соучредитель ASKA Мадлен Клингспор.

Нежная пастельная палитра интерьера / Фото dezeen

В студии сохранились оригинальные детали в здании – мраморный пол в зеленую клетку и деревянные лестницы, тогда как остальные помещения были полностью отремонтированы.

Чтобы добавить слой уникальности Марии Ниле, как бренда, было изменено большую часть интерьера. Некоторые внутренние стены были разрушены, большинство поверхностей перекрашено, частично добавлен ​​новый пол, а также полностью отремонтированы все ванные комнаты, – сказал Клингспор.

Сохранено входные двери и шахматный пол / Фото dezeen

Хотя каждая комната имеет уникальный вид , все они были разработаны, чтобы создать целостную композицию между существующей архитектурой и новыми деталями интерьера .

Милые журнальные столики с розово-фиолетовыми лампами / Фото dezeen

Планирование создано таким образом, что входной этаж является наиболее публичным, а затем постепенно помещения становятся более частными и ориентированными на рабочее пространство. Регистратура, салон, бар красоты, конференц-зал и зоны для встреч составляют первый этаж, тогда как второй этаж хорошо приспособлен для больших собраний и мероприятий, включая миникухни, смотровую комнату и большое пространство для отдыха, – отметила соучредитель ASKA Полина.

Атмосфера легкости и красоты / Фото dezeen

У входа АСКА установила бледно-розовую художественную инсталляцию из оргстекла , вырезанного по форме шампуня, что стекает с потолка .

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Значительная часть мебели была специально разработана для проекта , включая полки для продуктов, диваны и бар для красоты из дерева и МДФ. Новый дизайн интерьера был вдохновлен своей продукцией бренда по уходу за волосами, это наиболее заметно в пастельной палитре цветов.

Волнистые аморфные формы повторяются во всем интерьере / Фото dezeen

Кроме этого, мы решили привлечь продукцию от компаний, которые используют стойкие материалы, например, изготовленную на заказ столешницу от Smile Plastic, компании, которая использует только отходы в своей продукции. Цветовая гамма, выбранная для различных помещений во всем здании, касается различных линий ухода за волосами Марии Ниле. Эти пастельные цвета является одной из основных идентичностей бренда, и мы сразу решили, что это одна из уникальных сущностей, которую важно было показать в нашем дизайне.

Волнистые полки для продукции. Очень креативно! / Фото dezeen

Также был разработано волнистые настенные полочки для хранения средств по уходу за волосами . Окрашены в соответствующие градиентные цвета.

Органические формы вдохновленные элементами, находящимися в природе, такими как лес, океан, коралловые рифы и пещеры. Эта мягкий и игривый архитектурный язык вместе с пастельными цветами придает интерьеру уникальную визуальную идентичность, – рассказывают дизайнеры.

Градиентное окрашивание полок и интересная форма дивана цвета пудры / Фото dezeen