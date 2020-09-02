Milk Bar TSUM: меню с пиццей и нестандартный интерьер для заведения – фото
Milk Bar – кафе в американском стиле с десертами собственного производства, которое работает в Киеве с 2014 года. Первое заведение открыли на улице Шота Руставели возле площади Льва Толстого, в 2019 году Milk Bar также запустили на Kyiv Food Market. Новый Milk Bar в ЦУМе – третье и крупнейшее заведение сегодня.
В Milk Bar TSUM впервые для формата запустили выпекание пиццы, расширили меню и предложили фирменный подбор десертов, об этом пишет издание The Village.
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Сейчас Milk Bar TSUM работает в тестовом режиме с 14:00 до 23:00, планируют перейти на график работы с 10:00 до 00:00. Также вскоре официально запустят мобильное приложение с собственным сервисом доставки от Milk Bar.
О Milk Bar узнали благодаря десертам / Фото The Village
Новый Milk Bar имеет около 600 квадратных метров площади и ориентировочно 260 посадочных мест. Из-за карантинных ограничений количество посадок ограничили, временно отказались от первоочередной идеи с коммунальными столами под открытым небом.
Фишкой заведения стала открытая кухня / Фото Тһе Village
Это огромная терраса с видом на Крещатик, можно посидеть на свежем воздухе с видом на центр. Сейчас получилось чуть меньше мест, но, надеюсь, скоро удастся возобновить,
– комментирует дизайнер.
В Milk Bar говорят, что убедились в преимуществах террасы еще на этапе строительства: для ресторана приобрели дровяную печь для выпекания пиццы от итальянского производителя Stefano Ferrara Forni, и поднять ее на верхний этаж ЦУМ можно было только извне.
Ресторан имеет большую террасу в центре Киева / Фото The Village
Для этого пришлось перекрывать Крещатик на ночь, заказывать кран и поднимать печь наверх через террасу.