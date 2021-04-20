Миланский Salone del Mobile, похоже, состоится в сентябре 2021. Итальянское правительство объявило, что выставки могут проводиться с 1 июля. Об этом сообщили п ремьер-министр Италии Марио Драги и министр здравоохранения Роберто Сперанца, объявивши облегчения карантина.

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Сообщение поступило через три дня после того, как Salone del Mobile заявил, что надеется, что ярмарка пройдет с 5 по 10 сентября.

Salone del Mobile di Milano – это необъятное богатство для всей страны, и правительство подтвердило, что осознает это, – заявил президент Salone del Mobile Клаудио Лути. – Поэтому мы надеемся, что обещания вскоре станут конкретными действиями.

Высказывались опасения, что восстановление случаев заболевания COVID-19 в Италии может означать постоянные ограничения, которые будут препятствовать проведению ярмарки второй год подряд. В прошлом месяце Salone del Mobile призвал правительство принять ряд мер, которые позволят ему продолжать подготовку к событию, что была перенесена из-за пандемии.

Международная дизайнерская выставка в Милане / Фото milanotoday.it

На прошлой неделе организаторы Salone del Mobile провели ряд встреч с министрами правительства Италии, призывая их составить дорожную карту для снятия коронавирусных ограничений.

По результатам встреч организаторы выразили уверенность, что правительство позволить проведение выставок и публичных мероприятий в запланированные дни.

Это очень важный сигнал от политиков. Он показывает, что они полностью осознают насущную необходимость не только в установлении конкретной даты, но и в предоставлении необходимых гарантий для организации такого большого события, как Salone del Mobile di Milano в пределах необходимых временных рамок., – акцентировали дизайнеры.

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