Первую леди США Меланию Трамп нещадно критикуют за перемены в известном среди американцев Розовом Саду рядом с Овальным кабинетом. Что не так с дизайнерскими начинаниями жены президента США и почему ее сравнивают с Мари Антуанеттой – читайте в материале.

Дизайн Мелании Трамп, который был создан совместно с фирмами ландшафтной архитектуры, пользователи социальных сетей описывают как "неинтересный участок газона", сообщает Dezeen.

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После реновации сад состоит только из зеленых кустов и белых пастельных цветов.

Excited to honor history & celebrate the future in our beautiful @WhiteHouse Rose Garden this evening. Thank you to all who helped renew this iconic & truly gorgeous space. pic.twitter.com/ggiqLkdGbw — Melania Trump (@FLOTUS) August 22, 2020

Так выглядит сад после реновации

Пользователи социальных сетей не восприняли решения удалить из сада вишневые деревья и разноцветные тюльпаны, которые были высажены еще в 1962 году бывшей первой леди Жаклин Кеннеди.

Они вырубили деревья? И сделали все это похожим на нелюбимый участок газона,

– спрашивает политолог Билл Кристол.

Before and after photographs of newly renovated White House Rose Garden:

courtesy #Getty and @marycjordan pic.twitter.com/w6bzoNHMjC — Michael Beschloss (@BeschlossDC) August 22, 2020

Журналисты даже сравнили Меланию с Марией Антуанеттой, которая славилась своей любовью к роскоши, которая привела к финансовому кризису в стране, а затем и к Французской революции. По мнению обозревателей, заниматься редизайном Розового сада во времена коронавирусного кризиса недопустимо.

Кто заботится о переделанном розовом саде, когда мы находимся в середине пандемии, 175 000+ людей погибли, а миллионы без работы,

– возмущаются пользователи.

В Белом Доме считают, что реновация улучшит благоустройство территории.

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Сама Мелания Трамп пояснила, что изменения в саду сделают его инклюзивным, поэтому посетить Розовый Сад смогут все категории американцев.

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