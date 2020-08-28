Меланию Трамп раскритиковали за ее редизайн известного Розового Сада: причина и фото
Первую леди США Меланию Трамп нещадно критикуют за перемены в известном среди американцев Розовом Саду рядом с Овальным кабинетом. Что не так с дизайнерскими начинаниями жены президента США и почему ее сравнивают с Мари Антуанеттой – читайте в материале.
Дизайн Мелании Трамп, который был создан совместно с фирмами ландшафтной архитектуры, пользователи социальных сетей описывают как "неинтересный участок газона", сообщает Dezeen.
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После реновации сад состоит только из зеленых кустов и белых пастельных цветов.
Так выглядит сад после реновации
Пользователи социальных сетей не восприняли решения удалить из сада вишневые деревья и разноцветные тюльпаны, которые были высажены еще в 1962 году бывшей первой леди Жаклин Кеннеди.
Они вырубили деревья? И сделали все это похожим на нелюбимый участок газона,
– спрашивает политолог Билл Кристол.
Журналисты даже сравнили Меланию с Марией Антуанеттой, которая славилась своей любовью к роскоши, которая привела к финансовому кризису в стране, а затем и к Французской революции. По мнению обозревателей, заниматься редизайном Розового сада во времена коронавирусного кризиса недопустимо.
Кто заботится о переделанном розовом саде, когда мы находимся в середине пандемии, 175 000+ людей погибли, а миллионы без работы,
– возмущаются пользователи.
В Белом Доме считают, что реновация улучшит благоустройство территории.
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Сама Мелания Трамп пояснила, что изменения в саду сделают его инклюзивным, поэтому посетить Розовый Сад смогут все категории американцев.