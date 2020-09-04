На севере Мексики появилась необычная инсталляция. Архитекторы построили общественный туалет из бамбука. Все пространство состоит из большого зала и многочисленных женских и мужских туалетов. Больше об инсталляции – читайте в материале.

Зал сделан в форме цветка бамбука, пишет Archdaily.

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Небольшой зал защищен камышовой стенкой яйцевидной формы, но не полностью отделяется от внешнего мира. По словам разработчиков, туалеты являются одним из способов сочетания с природой.



Внутри много растений / Фото Archdaily

Несколько бамбуковых колонн посередине образуют центральную цветок, который укрепляет всю структуру и прячет центральный бетонный столб.



Сантехника в здании керамическая / Фото Archdaily

Разработчики хотели совместить традиционный для этого региона строительный материал и современные технологии.



При строительстве возникло несколько серьезных проблем / Фото Archdaily

Поскольку сооружение расположено рядом с заповедной естественно заболоченной территорией с высоким риском затопления, сооружение было поднято на 1 метр от уровня земли каменным основанием, чтобы избежать повреждений в случае наводнения.

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Также архитекторы стремились сделать ее более открытой, но сильные ветры, которые присущи региону, изменили планы.

Смотрите больше фото общественного туалета из бамбука: