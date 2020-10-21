Побывать в невесомости: в Мексике открыли кафе по мотивам "Интерстеллара" – фото интерьера
Здесь все создано для фанатов сверхпопулярной космической драмы Кристофера Нолана. Тысячи диодов в потолке и стенах создают ощущение пребывания в другом измерении.
Интерьер имеет космический вид и переносит посетителей на сцену с известной киноленты, сообщает Elledecoration.
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Рельефный потолок усиливает ощущение космичности / Фото Elledecoration
Гости заведения могут представить себя членами космической экспедиции, которая затерялись где-то среди бездны Вселенной.
Авторы проекта хотели "наполнить пустоту смыслом и создать среду, которая захватывает визуально, такую, где объединились время и пространство".
Поверхности отражают свет диодов / Фото Inmexico
Разработкой дизайна занимались три студии: Almazán y Arquitectos Asociados, Concepto Taller de Arquitectura и студия Pin.
Кафе расположено в самом сердце Мехико. Его площадь составляет около 200 квадратных метров.
Интерьер захватывает с первого взгляда / Фото Elledecoration
В интерьере использовали более 250 000 светодиодов. Потолок и стены здесь полностью черные, и свет от диодов создает эффект звездного неба.
Отдельный акцент сделали на мебели. Посетители сидят на прозрачных пластиковых стульях, а поверхности столов – зеркальные. Все это отражает сотни тысяч огней и еще больше усиливает эффект пребывания в открытом космосе.
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Детали усиливают ощущение невесомости / Фото Elledecoration
Еще здесь можно увидеть, например, книги, летающие в невесомости. Их подвесили к потолку, чтобы усилить эффект антигравитации.
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