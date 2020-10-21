Здесь все создано для фанатов сверхпопулярной космической драмы Кристофера Нолана. Тысячи диодов в потолке и стенах создают ощущение пребывания в другом измерении.

Интерьер имеет космический вид и переносит посетителей на сцену с известной киноленты, сообщает Elledecoration .

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Рельефный потолок усиливает ощущение космичности / Фото Elledecoration

Гости заведения могут представить себя членами космической экспедиции, которая затерялись где-то среди бездны Вселенной.

Авторы проекта хотели "наполнить пустоту смыслом и создать среду, которая захватывает визуально, такую, где объединились время и пространство" .



Поверхности отражают свет диодов / Фото Inmexico

Разработкой дизайна занимались три студии: Almazán y Arquitectos Asociados , Concepto Taller de Arquitectura и студия Pin .

Кафе расположено в самом сердце Мехико . Его площадь составляет около 200 квадратных метров .



Интерьер захватывает с первого взгляда / Фото Elledecoration

В интерьере использовали более 250 000 светодиодов . Потолок и стены здесь полностью черные, и свет от диодов создает эффект звездного неба.

Отдельный акцент сделали на мебели. Посетители сидят на прозрачных пластиковых стульях, а поверхности столов – зеркальные. Все это отражает сотни тысяч огней и еще больше усиливает эффект пребывания в открытом космосе.

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Детали усиливают ощущение невесомости / Фото Elledecoration

Еще здесь можно увидеть, например, книги, летающие в невесомости. Их подвесили к потолку, чтобы усилить эффект антигравитации.

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