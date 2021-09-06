Проектированием и возведением дома занималась студия Projetebem Arquitetura. Дом рассчитан на небольшую семью, но его площадь в более чем 500 квадратных метров способна принять значительно большее количество людей.

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В таком доме найдется место для всех / Фото Archdaily

Архитекторы не планировали дом с нуля – на участке уже существовало здание, которое им нужно было модернизировать. Кроме того, была потребность в разбивке здания на уровни – этого требовал неровный ландшафт местности.

Встреча сказочного заката / Фото Archdaily

В доме есть много зон: бассейн, гостиная, столовая, терраса, спа, несколько спален и технические помещения. Все они расположены таким образом, чтобы активность в одной из них не нарушала спокойной атмосферы в других.

Соблюдение стиля – главная задача масштабных проектов / Фото Archdaily

Панорамные окна являются неотъемлемой частью всех стен дома. Это позволило не только обеспечить невероятные пейзажи с любой точки дома, но и наполнить его теплым солнечным светом.

Воплощение смелой мечты / Фото Archdaily