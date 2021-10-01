Мебель под стенами и странные цвета: чего стоит избегать в дизайне интерьера

Наверное, каждый дизайнер знает, что идеального интерьера просто не бывает. Но приблизиться к идеалу вполне реально, если соблюдать определенные правила.

Любой дизайнер знает, что составить полный перечень ошибок в интерьере просто нереально. Впрочем, каждый планирует помещения под себя и имеет свое видение. Но есть универсальные моменты, знание которых пригодится всем.

К теме Ляпы в интерьере: ошибки в дизайне, которые делают все

Погоня за количеством "убила" положительное впечатление / Фото Pinterest

Мебель у стен

Атмосфера выставочного зала должно быть в галерееях, а не в жилом помещении. Заставлять все стены мебелью не стоит – лучше спланировать их равномерное расположение в пространстве. Стол или кресло в центре комнаты – хорошее и распространенное решение.

Много оттенков

Разнообразие – это хорошо, но не при подборе цветов. Локального сочетания 2 – 3 оттенков будет вполне достаточно. В противном случае впечатление от пространства будут далеки от фантастических.

Странные декоры и орнаменты

Умеренность – главное правило при выборе декора или обоев. Довольно часто в погоне за впечатлениями мы можем немного "перегнуть палку". Следует помнить, что в этом случае меньше – значит лучше.

Большая концентрация предметов

Этим в свое время грешил каждый из нас. На одну полку, комод или участок стены мы могли втиснуть все. Такой подход – всегда неправильный. Только книги можно складывать сразу друг возле друга. Все остальные предметы должны иметь вокруг себя пространство, которое подчеркнет их роль в интерьере.