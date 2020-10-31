В Британии создали мебель из пластиковых стаканчиков Starbucks
Сегодня мебелью из переработанных материалов никого не удивишь. Однако такое кресло точно захочет иметь дома каждый, кто любит современные бренды, в частности, всемирно известный кофе Starbucks.
Интересный продукт представили на Лондонском фестивале дизайна, сообщает MMR.
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Компания Starbucks в коллаборации с мебельным производителем Pentatonic решили привлечь внимание к проблеме переработки мусора.
Стул подходит к интерьеру кафе / Фото cleanupbritain.org
За основу взяли известный стул этой торговой марки "Bean Chair". Текстиль для него сделали из переработанного пластика.
Весь это пластик ранее был бутылочками и стаканами. Теперь стул можно приобрести в кафе Starbucks по всей стране.
Купить стильное кресло можно в любой кофейне Starbucks в Великобритании / Фото Yesmagazine
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Материалом для обшивки стал текстиль из переработанного пластика / Фото twitter.com/jazrabadia
Этим проектом компании хотели показать неограниченные возможности в сфере переработки мусора.
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