Мебель из имбирных пряников: IKEA выпустила оригинальный рождественский набор
Эти пряничные конструкции воспроизводят реальный комплект мебели Höme. Вы распечатываете набор для выпечки, делаете печенье, собираете его в соответствии с инструкциями и получаете замечательный съедобный гарнитур.
О праздничном комплекте сообщает журнал Dezeen.
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Имбирное печенье воспроизводит настоящую мебель / Фото Dezeen
Наборы для сборки назвали Gingerbread Höme, или "Имбирный дом". Все в них напоминает традиционные комплекты от IKEA: здесь есть традиционные инструкции и шаблоны. Вот только вместо винтиков используется глазурь.
Покупатели наборов делают имбирное тесто, раскатывают его, выпекают отдельные детали и собирают мебель с помощью клейкой глазури.
Все детали достаточно простые / Фото Dezeen
Каждое печенье для мебели спроектировано так, чтобы его было легко собрать. Самое лучшее – это то, что не нужен ключ Аллена (шестигранник – ред.), – отметили в компании.
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Инструкция к печенью выполнена в общей стилистике IKEA / Фото Dezeen
Шаблоны можно скачать на официальном сайте IKEA, распечатать, вырезать и использовать. Также есть версия для 3D-принтеров: можно сделать объемные формы и пользоваться ими ежегодно.
В наборе есть кресла, кровати, столы, стулья и даже коврик.
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