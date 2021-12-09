Как в маленькой ванной разместить стиральную машину и другие советы

Небольшая ванная – это всегда вызов для дизайна интерьера. А если в этом пространстве необходимо разместить стиральную машину, ситуация может обернуться действительно огромной проблемой.

Маленькие ванные комнаты чаще всего оснащают душевыми, занимающими меньше места на полу, чем классические ванны. Но если вы мечтаете о ванной, вам не придется от нее отказываться, даже если ваше пространство очень ограничено. Производители сантехники оправдывают ожидания покупателей, потому вы легко сможете найти модель ванны, которая будет работать в вашей квартире.

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При обустройстве небольшой ванной комнаты все приходится делать с мерным стаканчиком в руках. Поэтому элементы оборудования следует подбирать так, чтобы они плотно прилегали друг к другу и не оставляли лишних пустых мест.

Ограниченное пространство не помеха / Фото pexels

В таком ограниченном пространстве следует соблюдать несколько основных правил. Прежде всего, разместите оборудование так, чтобы все было вплотную к стене. Центр ванной комнаты должен быть пуст, чтобы доступ ко всему оборудованию не был затруднен.

Выбирайте просторные шкафы, изготовленные по заказу. В большой шкаф можно поместить все необходимые аксессуары для ванной и косметику и не потерять кусок пространства.

Практические советы / Фото pexels

Следует выбрать стиральную машину для фронтальной загрузки, а не верхней. Вопреки облику, стиральные машины с верхней загрузкой не подходят для небольших помещений, поскольку они не позволяют обустроить пространство от стиральной машины до потолка. А это бесполезная трата ценного пространства! Ведь здесь можно разместить тумбу для полотенец или моющих средств, вешалки для одежды и даже сушильную машину.

Пространство для отдыха / Фото pexels

Также необходимо обеспечить слаженность расположения – мебель для ванной комнаты и керамика должна гармонировать друг с другом, чтобы помещение не было перегружено. Безопаснее выбирать оборудование из одной линии – тогда вы можете быть уверены, что форма умывальника соответствует дизайну ванны и наоборот.