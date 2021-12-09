Маленькие ванные комнаты чаще всего оснащают душевыми, занимающими меньше места на полу, чем классические ванны. Но если вы мечтаете о ванной, вам не придется от нее отказываться, даже если ваше пространство очень ограничено. Производители сантехники оправдывают ожидания покупателей, потому вы легко сможете найти модель ванны, которая будет работать в вашей квартире.

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При обустройстве небольшой ванной комнаты все приходится делать с мерным стаканчиком в руках. Поэтому элементы оборудования следует подбирать так, чтобы они плотно прилегали друг к другу и не оставляли лишних пустых мест.

Ограниченное пространство не помеха / Фото pexels

В таком ограниченном пространстве следует соблюдать несколько основных правил. Прежде всего, разместите оборудование так, чтобы все было вплотную к стене. Центр ванной комнаты должен быть пуст, чтобы доступ ко всему оборудованию не был затруднен.

Выбирайте просторные шкафы, изготовленные по заказу. В большой шкаф можно поместить все необходимые аксессуары для ванной и косметику и не потерять кусок пространства.

Практические советы / Фото pexels

Следует выбрать стиральную машину для фронтальной загрузки, а не верхней. Вопреки облику, стиральные машины с верхней загрузкой не подходят для небольших помещений, поскольку они не позволяют обустроить пространство от стиральной машины до потолка. А это бесполезная трата ценного пространства! Ведь здесь можно разместить тумбу для полотенец или моющих средств, вешалки для одежды и даже сушильную машину.

Пространство для отдыха / Фото pexels

Также необходимо обеспечить слаженность расположения – мебель для ванной комнаты и керамика должна гармонировать друг с другом, чтобы помещение не было перегружено. Безопаснее выбирать оборудование из одной линии – тогда вы можете быть уверены, что форма умывальника соответствует дизайну ванны и наоборот.