Маленькая ванная комната: как все правильно разместить

Крошечный метраж любого пространства дома не является проблемой, если уметь удачно применить несколько креативных решений. О том, как организовать пространство в ванной комнате, если ее метраж ограничен – читайте в материале.

Грамотно спланированный дизайн спасет любое помещение и поможет сделать его максимально удобным и комфортным. В маленькой ванной комнате каждый сантиметр – на вес золота, поэтому есть несколько правил, которых следует придерживаться.

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Если ваша ванная комната имеет необычную форму, используйте ее по максимуму. Каждое углубление должно быть надлежащим образом оборудовано, например, встроенной мебелью на заказ. В такое пространство можно встроить умывальник, унитаз или биде.

Стильное пространство / Фото homebook

Небольшой умывальник, небольшая стиральная машина с меньшей емкостью или узкая душевая кабина – это компромиссы, на которые стоит обратить внимание при обустройстве ванной комнаты такого небольшого размера. Также отличной идеей будет выбрать угловой туалет или умывальник.

Просто и креативно / Фото homebook

В маленькой ванной комнате также будут иметь прекрасный вид встроенные стиральные машины, благодаря которым можно создать дополнительное пространство для хранения над ними. Стиральные машины с верхней загрузкой также станут отличным выбором в таких интерьерах.

Действенные методы дизайна ограниченного пространства / Фото homebook

В маленькой ванной комнате следует поставить подвесную мебель – шкаф для умывальника, подвешенного на 20 – 30 сантиметров над землей, будет намного функциональнее, чем тот, что размещен непосредственно на полу.