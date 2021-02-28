Украинский дизайнер Анастасия Юськова предлагает пример оформления маленькой спальни. В ней есть все для комфорта и идеального ночного отдыха.

Когда пространства достаточно мало, можно сделать полноценную спальню на площади 7 квадратных метров. В этом помещении есть все для полноценного отдыха.

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Пример обустройства спальни площадью 7 квадратных метров:

Дизайнер сумела разместить на 7 квадратных метрах:

кровать с матрасом размером 180 на 200 сантиметров,

вместительные тумбы для хранения постельного белья,

шкаф для одежды размером 70 на 150 сантиметров,

открытые полки и тумбы для мелочей,

полочку для зарядки гаджетов, служащую одновременно изголовьем кровати.



Схема размещения мебели в маленькой спальне / Фото instagram.com/yuskova_architects