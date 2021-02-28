Спальня площадью 7 метров: пример оформления
Украинский дизайнер Анастасия Юськова предлагает пример оформления маленькой спальни. В ней есть все для комфорта и идеального ночного отдыха.
Источник:инстаграм Анастасии Юськовой
Когда пространства достаточно мало, можно сделать полноценную спальню на площади 7 квадратных метров. В этом помещении есть все для полноценного отдыха.
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Пример обустройства спальни площадью 7 квадратных метров:
Дизайнер сумела разместить на 7 квадратных метрах:
- кровать с матрасом размером 180 на 200 сантиметров,
- вместительные тумбы для хранения постельного белья,
- шкаф для одежды размером 70 на 150 сантиметров,
- открытые полки и тумбы для мелочей,
- полочку для зарядки гаджетов, служащую одновременно изголовьем кровати.
Схема размещения мебели в маленькой спальне / Фото instagram.com/yuskova_architects
Этот интерьер воспринимается довольно гармонично. С первого взгляда сложно понять, что и где расположено. Все имеет простой и сдержанный вид.
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