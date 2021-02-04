Маленькая квартира может сделать вас пессимистом и заставить постоянно жаловаться на жизнь. Однако существуют интересные лайфхаки, как можно вместить в крошечное пространство все необходимое и еще оставить место для жизни.

Источник: Novate

Декоративные и практические приемы, придуманные жителями разных стран, помогут вам обустроить свою квартиру комфортно. Теснота и недостаток места – следствие неправильно организованного пространства.

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Франция: мебель-матрешка и работа с цветом



Мебель-трансформер и стильные цветовые решения / Фото Novate

Французы делают гостиную частью общего пространства. Если вам нужна зона для приема гостей – вы собираете всю мебель-трансформеры и получаете свободное пространство.

Французские дизайнеры часто делают мебель, которая может прятаться одна под другую. В будние дни все находится в разложенном состоянии, а вот для гостей или вечеринки комнату легко трансформировать.

Кроме того, французы часто экспериментируют с цветом. В противоположность большинству дизайнеров, они отвергают мысль о том, что для маленьких квартир подходят исключительно светлые оттенки. Во французских квартирах нередко встречаются темные тона, создающие ощущение камерности.

Швейцария: зонирование шторами и стеклянными перегородками



Стеклянные перегородки приобретают популярность / Фото Novate

Многие владельцы однокомнатных квартир мечтают иметь отдельную спальню. Это реально сделать, если тщательно спланировать пространство. Кровать можно оградить легкими материалами: стеклом, тканью, фанерой. Так получится добавить спальному месту ощущение приватности.

Япония: внутреннее окно



Окно между комнатами добавляет света и пространства / Фото Novate

Отличное решение для квартир, в которых недостаточно света. Можно сделать окно из одной комнаты в другую. Так даже маленькую нишу можно превратить в полноценную комнату. Отверстие между комнатами избавит от психологического ощущения изоляции.

Германия: плита на 2 конфорки



Эргономичное решение: приобрести плиту на две конфорки / Фото Novate

Даже в больших семьях редко используют более двух конфорок за раз. Поэтому сэкономьте деньги и пространство, приобретя небольшую плиту на две конфорки.

Дания: использование подоконника



Пример разумного использования подоконника / Фото Novate

Когда пространства мало и нужно эффективно использовать каждый квадратный метр, нельзя оставлять подоконник пустым. В Дании на подоконнике размещают письменный стол, зону для отдыха, книжные полки, туалетный столик или дополнительное место для сидения.

Можно даже сделать на подоконнике рабочую зону кухни.

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Австралия: книги и одежда вместе



Система для хранения всех вещей в едином шкафу / Фото Novate

Австралийцы, живя в небольших квартирах, не выделяют отдельные шкафы для одежды и книг. Они встраивают в стену небольшую систему хранения с отдельными секторами. Там лежат все вещи.