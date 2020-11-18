Дизайнерам удалось эффективно использовать каждый квадратный метр. Квартира получилась светлой и с собственным характером.

Проект интерьера создала украинская студия дизайна Nude .

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Кухня отделена от гостиной небольшой перегородкой / Фото nudedesign.com.ua

Квартира площадью 33 квадратных метра расположена на улице Городоцкого. Старинный австрийский дом наложил отпечаток на процесс планирования интерьера.

Проект для нас был особенно интересным. Пытались использовать и сэкономить каждый квадратный сантиметр площади. Квартира расположена в австрийском доме почти в центре города, – рассказывают дизайнеры.

Все стены в доме светлых оттенков .



Кухонная мебель белого цвета / Фото nudedesign.com.ua

Гостиная и кухня соединены вместе. Размер кухонного блока совсем маленький . Благодаря большим шкафам до потолка, здесь удалось сделать достаточно места для хранения. На кухне внимание привлекает акцентная плитка с цветными узорами .



В спальне на стене изображена карта мира / Фото nudedesign.com.ua

В спальне стены приятного кофейного оттенка. Здесь сделали рабочий стол у окна . Вокруг него – высокие шкафы для вещей . Пространство использовали очень экономно.



Рабочая зона у окна / Фото nudedesign.com.ua

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В зоне гостиной стены оформили под декоративный кирпич. Здесь есть отдельный уголок для чтения . Картины на стене перекликаются с плиткой на кухне.



Желтое кресло в уголке для чтения / Фото nudedesign.com.ua

Санузел в квартире совмещенный. Хотя площадь жилья небольшая, размеры санузла достаточно комфортные. Комнату выполнили в оттенках голубого . Ванну заменили душевой кабиной.



Ванная комната голубого цвета / Фото nudedesign.com.ua