Маленькая квартира в старинном доме: фото интерьера со Львова
Дизайнерам удалось эффективно использовать каждый квадратный метр. Квартира получилась светлой и с собственным характером.
Проект интерьера создала украинская студия дизайна Nude.
Вам понравится: 4 варианта современных детских комнат
Кухня отделена от гостиной небольшой перегородкой / Фото nudedesign.com.ua
Квартира площадью 33 квадратных метра расположена на улице Городоцкого. Старинный австрийский дом наложил отпечаток на процесс планирования интерьера.
Проект для нас был особенно интересным. Пытались использовать и сэкономить каждый квадратный сантиметр площади. Квартира расположена в австрийском доме почти в центре города, – рассказывают дизайнеры.
Все стены в доме светлых оттенков.
Кухонная мебель белого цвета / Фото nudedesign.com.ua
Гостиная и кухня соединены вместе. Размер кухонного блока совсем маленький. Благодаря большим шкафам до потолка, здесь удалось сделать достаточно места для хранения. На кухне внимание привлекает акцентная плитка с цветными узорами.
В спальне на стене изображена карта мира / Фото nudedesign.com.ua
В спальне стены приятного кофейного оттенка. Здесь сделали рабочий стол у окна. Вокруг него – высокие шкафы для вещей. Пространство использовали очень экономно.
Рабочая зона у окна / Фото nudedesign.com.ua
Завершено: 5 кухонь со всего мира, поражающие своим дизайном
В зоне гостиной стены оформили под декоративный кирпич. Здесь есть отдельный уголок для чтения. Картины на стене перекликаются с плиткой на кухне.
Желтое кресло в уголке для чтения / Фото nudedesign.com.ua
Санузел в квартире совмещенный. Хотя площадь жилья небольшая, размеры санузла достаточно комфортные. Комнату выполнили в оттенках голубого. Ванну заменили душевой кабиной.
Ванная комната голубого цвета / Фото nudedesign.com.ua
Поделиться новостью