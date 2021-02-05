Маленькая кухня – не беда: 5 советов, как правильно использовать пространство
Если у вас действительно небольшая кухня, вам хорошо известно, как непросто разместить на ней все необходимое. А если еще и хочется готовить с комфортом – задача становится сверхсложной.
Источник: Urdesign
Мы предлагаем краткое руководство для тех, кто отчаивается от крошечного пространства на кухне. Ознакомьтесь с ним, чтобы качественно реорганизовать пространство.
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Главное – организация
Беспорядок ворует пространство и хорошее настроение. В любом случае не складывайте все вещи на столешницу. Иначе у вас не останется пространства для комфортного приготовления пищи. Не ленитесь каждый раз складывать вещи на свои места. Вашей задачей является поддержка кухни в суперорганизованном виде.
В маленькой кухне важно поддерживать идеальный порядок / Фото Urdesign
Храните вещи под потолком
Многие жители хрущевок имеют небольшую антресоль на кухне. Расширьте ее, или выберите вариант более широких и длинных верхних шкафов. Так вы используете незадействованное пространство.
Многоцелевое использование
Выбирайте предметы с двойным назначением. Например, стол или барную стойку, которые могут быть и рабочей зоной.
Сегодня существует большой выбор эргономичной посуды для кухни. Например, кастрюля-сковородка. В случае необходимости с нее снимаются ручки и ее можно ставить даже в духовку.
Покупайте вещи-трансформеры / Фото Malenkaya-kuhnya
Яркий свет
Современные светильники помогут вам визуально расширить пространство в вертикальном направлении. Это важно в маленьких помещениях.
К тому же хорошее освещение поможет вам готовить пищу быстрее и организованнее.
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Используйте подоконник
На подоконнике можно сделать дополнительное место для сидения / Фото Klub-masterov
Пусть это пространство будет занято чем-то полезным: сделайте там место для хранения круп или посуды.
Кроме того, на подоконнике можно обустроить рабочую зону кухни, или дополнительное место для сидения. Основным правилом маленькой кухни является: используйте пространство эффективно.
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