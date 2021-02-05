Если у вас действительно небольшая кухня, вам хорошо известно, как непросто разместить на ней все необходимое. А если еще и хочется готовить с комфортом – задача становится сверхсложной.

Источник: Urdesign

Мы предлагаем краткое руководство для тех, кто отчаивается от крошечного пространства на кухне. Ознакомьтесь с ним, чтобы качественно реорганизовать пространство.

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Главное – организация

Беспорядок ворует пространство и хорошее настроение. В любом случае не складывайте все вещи на столешницу. Иначе у вас не останется пространства для комфортного приготовления пищи. Не ленитесь каждый раз складывать вещи на свои места. Вашей задачей является поддержка кухни в суперорганизованном виде.



В маленькой кухне важно поддерживать идеальный порядок / Фото Urdesign

Храните вещи под потолком

Многие жители хрущевок имеют небольшую антресоль на кухне. Расширьте ее, или выберите вариант более широких и длинных верхних шкафов. Так вы используете незадействованное пространство.

Многоцелевое использование

Выбирайте предметы с двойным назначением. Например, стол или барную стойку, которые могут быть и рабочей зоной.

Сегодня существует большой выбор эргономичной посуды для кухни. Например, кастрюля-сковородка. В случае необходимости с нее снимаются ручки и ее можно ставить даже в духовку.



Покупайте вещи-трансформеры / Фото Malenkaya-kuhnya

Яркий свет

Современные светильники помогут вам визуально расширить пространство в вертикальном направлении. Это важно в маленьких помещениях.

К тому же хорошее освещение поможет вам готовить пищу быстрее и организованнее.

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Используйте подоконник



На подоконнике можно сделать дополнительное место для сидения / Фото Klub-masterov

Пусть это пространство будет занято чем-то полезным: сделайте там место для хранения круп или посуды.