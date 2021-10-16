Маленькая ванная: огрехи в дизайне, которые допускал каждый

Делеко не каждый может похвастаться большими размерами ванной комнаты. Но даже при обустройстве небольшого пространства мы делаем ошибки, которые влияют на общую картину.

На первый взгляд, меньшие пространства проектировать легче. Но в желании способствовать их визуальному увеличению мы часто делаем ошибки, которые дают совершенно противоположный эффект.

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Все должно быть белым

Каждый знает, что белый цвет увеличивает любые помещения. Но совсем не нужно придавать этому цвету такое преимущество. Кроме того, маленькая ванная нуждается в уюте, а не больничной белизне.

Баланс красоты и функциональности / Фото Pinterest

Открытые места для хранения

Мало места – вовсе не причина, чтобы держать все на виду. От дверей и маленьких шторок для полочек пространство меньше на станет. А вот хранение всех вещей в "открытом" варианте только подчеркнет недостаток места.

Декор без цели

Без декора в маленькой ванной точно не обойтись. Но он должен быть частью всей атмосферы, а не элементом, на котором мы хотим акцентировать внимание, чтобы не думать о маленьких размерах комнаты. Идеальный вариант – функциональные вещи, которые кроме красоты имеют вполне полезное назначение.