На первый взгляд, меньшие пространства проектировать легче. Но в желании способствовать их визуальному увеличению мы часто делаем ошибки, которые дают совершенно противоположный эффект.

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Все должно быть белым

Каждый знает, что белый цвет увеличивает любые помещения. Но совсем не нужно придавать этому цвету такое преимущество. Кроме того, маленькая ванная нуждается в уюте, а не больничной белизне.

Баланс красоты и функциональности / Фото Pinterest

Открытые места для хранения

Мало места – вовсе не причина, чтобы держать все на виду. От дверей и маленьких шторок для полочек пространство меньше на станет. А вот хранение всех вещей в "открытом" варианте только подчеркнет недостаток места.

Декор без цели

Без декора в маленькой ванной точно не обойтись. Но он должен быть частью всей атмосферы, а не элементом, на котором мы хотим акцентировать внимание, чтобы не думать о маленьких размерах комнаты. Идеальный вариант – функциональные вещи, которые кроме красоты имеют вполне полезное назначение.